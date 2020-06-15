Иногда мой кот смотрит на меня, как бы говоря: “Вот я – кот. А чего в жизни добился ты?”
***
В марте: спортзалы закрываются.
Ты: блин, только хотел(а) похудеть к лету, обидно, конечно.
В июне: спортзалы открываются.
Ты: а всё, всё уже, раньше надо было.
***
Чтобы сохранить мир в семье, необходимы терпение, любовь, понимание и по крайней мере два компьютера.
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***
— Я нашла в твоем кармане патроны и записку на арабском!
— Вообще-то это ректальные свечи и рецепт от врача...
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Полицейский с места происшествия звонит в «скорую»:
— Тут тело лежит, руки-ноги целы, голова болтается…
— А внутренние органы на месте?
— Да, они-то вам и звонят!
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— Андрей! Ты со мной встречаешься только из-за денег!
— Александр Игнатьевич, может, все-таки повысите мне зарплату?..
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Половая жизнь после 5 лет брака – ваши трусы соприкасаются только в стиральной машине.
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Когда на Васю напали гопники, он вспомнил все, чему его учил отец, но умение коптить свинью не пригодилось.
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Умная женщина никогда не откажет мужчине. Она сделает все так, чтобы ему самому расхотелось.
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— Итак, молодой человек, вы решили жениться на моей дочери?
— Да!
— А вы сможете содержать семью?
— Ну, думаю, смогу!
— Вы хорошо подумайте, ведь нас шесть человек!
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Обидно, когда жена после свадьбы перестает следить за собой. А за тобой не перестает.
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Из-за бурного развития информационных технологий 86% современных молодых людей не умеют считать в уме... Я не такой, я отношусь к оставшимся 17%.
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Муж упрекает меня в том, что я коту готовлю чаще, чем ему.
Я вот думаю, признаваться или нет, что я готовлю только коту, а он просто доедает?
Напомним, что голого Тарзана высмеяли в сети «дед, вы совсем с ума сошли».
Как сообщала Politeka, стало известно, что украинцы высмеяли «патриотические» порывы певицы-запроданки.
Также Politeka писала, что Свитолина неожиданно изменила ракетку на сковородку.