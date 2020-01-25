Каждый раз не устаю удивляться, как в нашей стране уживаются две фразы: «не занимайтесь самолечением» и «запись к терапевту на июнь»

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Хозяйке на заметку. Если к вам вдруг нагрянули гости, а у вас не убрано, то, пока гостям двери не открыли, быстро поставьте ведро с тряпкой и намочите руки. И вот у вас уже не беспорядок в доме, а уборка в самом разгаре

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Чтобы сохранить мир в семье, необходимы терпение, любовь, понимание и по крайней мере два компьютера.

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— Я нашла в твоем кармане патроны и записку на арабском!

— Вообще-то это ректальные свечи и рецепт от врача...

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Полицейский с места происшествия звонит в «скорую»:

— Тут тело лежит, руки-ноги целы, голова болтается…

— А внутренние органы на месте?

— Да, они-то вам и звонят!

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— Андрей! Ты со мной встречаешься только из-за денег!

— Александр Игнатьевич, может, все-таки повысите мне зарплату?..

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Я человек старомодный. Для меня пансексуал — это просто красивый поляк.

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Когда на Васю напали гопники, он вспомнил все, чему его учил отец, но умение коптить свинью не пригодилось.

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Умная женщина никогда не откажет мужчине. Она сделает все так, чтобы ему самому расхотелось.

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— Итак, молодой человек, вы решили жениться на моей дочери?

— Да!

— А вы сможете содержать семью?

— Ну, думаю, смогу!

— Вы хорошо подумайте, ведь нас шесть человек!

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Обидно, когда жена после свадьбы перестает следить за собой. А за тобой не перестает.

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Из-за бурного развития информационных технологий 86% современных молодых людей не умеют считать в уме... Я не такой, я отношусь к оставшимся 17%.

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Муж упрекает меня в том, что я коту готовлю чаще, чем ему.

Я вот думаю, признаваться или нет, что я готовлю только коту, а он просто доедает?

Напомним, что голого Тарзана высмеяли в сети «дед, вы совсем с ума сошли».

Как сообщала Politeka, стало известно, что украинцы высмеяли «патриотические» порывы певицы-запроданки.

Также Politeka писала, что Свитолина неожиданно изменила ракетку на сковородку.