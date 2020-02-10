Я решил путешествовать по миру, пока не потрачу все свои сбережения. По моим подсчетам, я буду дома где-то в 19-30
— Подай мне, пожалуйста, простой карандаш!
— На!
— Но он же — красный!
— А что, красный для тебя — слишком сложный?
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***
В трамвае едет мама с пятилетней дочерью. Соседка бабулька, любуясь девочкой, спрашивает:"Как тебя зовут?" Ребенок:"Даша" Бабушка:"Попроси у своей мамы себе братика или сестренку" Ребенок:"Прежде чем просить братика или сестренку, надо сначала мужика завести!"
***
В Нью-Йорке турист из Одессы подходит к уличному музыканту и спрашивает:
— Простите, вы не подскажете, как мне попасть в Карнеги-холл?
— Репетировать, дорогой, только репетировать.
***
— Мне кажется, ты ко мне неровно дышишь…
— Петрович, я астматик, верни ингалятор!!!
***
— Вот бы иметь столько денег, чтоб хватило на самолет!
— А зачем тебе самолет?
— Да самолет мне не нужен — мне бы столько денег…
***
Некоторые видео с рецептами должны начинаться со слов: «Возьмите выходной и половину зарплаты...»
***
— Я увольняюсь.
— Почему?
— Решил попробовать себя в безработице.
***
— Гады, признавайтесь: кто сожрал мою жену? — негодовал Иван-царевич на французском корпоративе.
***
Встреча одноклассников.
— Люся, как твой сынок?
— Моему малышу завтра исполняется 25 годиков... Мы уже 197 сантиметров и 95 килограммов, размер пинеток 46-й.
***
— Ты что, совсем без царя в голове?
— Неправда. Там конституционная монархия.
— Как это понимать?
— Царь вроде бы есть, но реальная власть у тараканов.
***
Забегает муж домой, хватает жену за руку, тащит в спальню, бросает на кровать, накрывает одеялом. Жена в шоке — лет 15 такого уже не было.
Муж:
— Смотри, часы купил! Светятся!
***
— Что ты сделаешь, если у тебя возьмут денег взаймы и не отдадут?
— Убью его нафиг! Ты что-то еще ведь хотел спросить?
— Да нет, уже ничего.
Напомним, что голого Тарзана высмеяли в сети «дед, вы совсем с ума сошли».
Как сообщала Politeka, стало известно, что украинцы высмеяли «патриотические» порывы певицы-запроданки.
Также Politeka писала, что Свитолина неожиданно изменила ракетку на сковородку.