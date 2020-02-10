Я решил путешествовать по миру, пока не потрачу все свои сбережения. По моим подсчетам, я буду дома где-то в 19-30

— Подай мне, пожалуйста, простой карандаш!

— На!

— Но он же — красный!

— А что, красный для тебя — слишком сложный?

***

В трамвае едет мама с пятилетней дочерью. Соседка бабулька, любуясь девочкой, спрашивает:"Как тебя зовут?" Ребенок:"Даша" Бабушка:"Попроси у своей мамы себе братика или сестренку" Ребенок:"Прежде чем просить братика или сестренку, надо сначала мужика завести!"

***

В Нью-Йорке турист из Одессы подходит к уличному музыканту и спрашивает:

— Простите, вы не подскажете, как мне попасть в Карнеги-холл?

— Репетировать, дорогой, только репетировать.

***

— Мне кажется, ты ко мне неровно дышишь…

— Петрович, я астматик, верни ингалятор!!!

***

— Вот бы иметь столько денег, чтоб хватило на самолет!

— А зачем тебе самолет?

— Да самолет мне не нужен — мне бы столько денег…

***

Некоторые видео с рецептами должны начинаться со слов: «Возьмите выходной и половину зарплаты...»

***

— Я увольняюсь.

— Почему?

— Решил попробовать себя в безработице.

***

— Гады, признавайтесь: кто сожрал мою жену? — негодовал Иван-царевич на французском корпоративе.

***

Встреча одноклассников.

— Люся, как твой сынок?

— Моему малышу завтра исполняется 25 годиков... Мы уже 197 сантиметров и 95 килограммов, размер пинеток 46-й.

***

— Ты что, совсем без царя в голове?

— Неправда. Там конституционная монархия.

— Как это понимать?

— Царь вроде бы есть, но реальная власть у тараканов.

***

Забегает муж домой, хватает жену за руку, тащит в спальню, бросает на кровать, накрывает одеялом. Жена в шоке — лет 15 такого уже не было.

Муж:

— Смотри, часы купил! Светятся!

***

— Что ты сделаешь, если у тебя возьмут денег взаймы и не отдадут?

— Убью его нафиг! Ты что-то еще ведь хотел спросить?

— Да нет, уже ничего.

Напомним, что голого Тарзана высмеяли в сети «дед, вы совсем с ума сошли».

Как сообщала Politeka, стало известно, что украинцы высмеяли «патриотические» порывы певицы-запроданки.

Также Politeka писала, что Свитолина неожиданно изменила ракетку на сковородку.