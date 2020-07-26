Министр финансов заявил, что простым гражданам нечего опасаться кризиса. Опасаться нужно было раньше, а сейчас уже поздно

У губернатора дилемма: где взять асфальт для дорог, чтоб ездить на Порше, который по накладным и есть асфальт.

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Малыш и Карлсон. Винни-Пух и Кролик. Их пример лишний раз доказывает: дружба будет гораздо прочнее, если хотя бы у одного есть что пожрать.

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Жара. В электричке тетка продает карманные вентиляторы на батарейках. Жена мужу:

— Давай куплю тебе вентилятор, будешь до Киева жужжать, как Карлсон.

Муж:

— Давай ты лучше на эти деньги купишь мне три пива и я до Киева буду гудеть, как шмель!

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– Доктор, я вылечусь?

– Да мне самому интересно…

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Недавние исследования выявили, что женщины, имеющие лишний вес, живут дольше, нежели мужчины, обратившие на это внимание.

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– Девушка, а это вам от мужчины вон за тем столиком.

– А что это?

– Его счёт.

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– Привет! Года 2 не общались! Как дела? Что нового?

– Да вот, сок купил.

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Учительница биологии спрашивает:

- Когда нужно собирать яблоки?

Петя:

- В августе!

Маша:

- В сентябре!

Вовочка, с видом знатока:

- Когда собака привязана!

***

Мышка в лесу встречает лося. Подбегает спереди, говорит:

— Ясненько!

Забегает сзади:

— Непонятненько. И так несколько раз.

Лось спрашивает её:

— Чего ты бегаешь туда—сюда?

— Вот смотрю я на тебя и никак не пойму: с такими данными — и такие рога?!

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На учительском собрании, учительница обращается к маме Вовочки:

— Ваш сын нарисовал на парте муху! Я себе всю руку отбила!

Мама:

— Это еще что! Он нарисовал в ванне крокодила, так я от испуга вылетела через нарисованную дверь! А еще он на заборе нарисовал бочку пива. И отец с друзьями полдня в очереди простояли.

Напомним, Путина высмеяли за «феню» на официальной встрече: «в Бутырку на курсы его».

Ранее Politeka сообщала, украинский карикатурист умело высмеял Путина.

Также Politeka писала, что Дмитрия Медведева подняли на смех в Европе.