Министр финансов заявил, что простым гражданам нечего опасаться кризиса. Опасаться нужно было раньше, а сейчас уже поздно
У губернатора дилемма: где взять асфальт для дорог, чтоб ездить на Порше, который по накладным и есть асфальт.
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Малыш и Карлсон. Винни-Пух и Кролик. Их пример лишний раз доказывает: дружба будет гораздо прочнее, если хотя бы у одного есть что пожрать.
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Украинцам начнут выплачивать пенсии по-новому, появилось решение: как получить деньги
Цены на газ взлетят, украинцев добьют новыми тарифами: "До 10 тысяч гривен..."
Счастливая Лобода показала жаркий отдых у бассейна даже без купальника: "Это просто класс"
Погода добьет украинцев, дожди с грозами готовят новый удар: какие области пострадают
Жара. В электричке тетка продает карманные вентиляторы на батарейках. Жена мужу:
— Давай куплю тебе вентилятор, будешь до Киева жужжать, как Карлсон.
Муж:
— Давай ты лучше на эти деньги купишь мне три пива и я до Киева буду гудеть, как шмель!
***
– Доктор, я вылечусь?
– Да мне самому интересно…
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Недавние исследования выявили, что женщины, имеющие лишний вес, живут дольше, нежели мужчины, обратившие на это внимание.
***
– Девушка, а это вам от мужчины вон за тем столиком.
– А что это?
– Его счёт.
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– Привет! Года 2 не общались! Как дела? Что нового?
– Да вот, сок купил.
***
Учительница биологии спрашивает:
- Когда нужно собирать яблоки?
Петя:
- В августе!
Маша:
- В сентябре!
Вовочка, с видом знатока:
- Когда собака привязана!
***
Мышка в лесу встречает лося. Подбегает спереди, говорит:
— Ясненько!
Забегает сзади:
— Непонятненько. И так несколько раз.
Лось спрашивает её:
— Чего ты бегаешь туда—сюда?
— Вот смотрю я на тебя и никак не пойму: с такими данными — и такие рога?!
***
На учительском собрании, учительница обращается к маме Вовочки:
— Ваш сын нарисовал на парте муху! Я себе всю руку отбила!
Мама:
— Это еще что! Он нарисовал в ванне крокодила, так я от испуга вылетела через нарисованную дверь! А еще он на заборе нарисовал бочку пива. И отец с друзьями полдня в очереди простояли.
Напомним, Путина высмеяли за «феню» на официальной встрече: «в Бутырку на курсы его».
Ранее Politeka сообщала, украинский карикатурист умело высмеял Путина.
Также Politeka писала, что Дмитрия Медведева подняли на смех в Европе.