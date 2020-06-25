"Выход на посадку" - гласила табличка на здании суда

В трамвайном депо пятые сутки пытаются войти в колею после корпоратива

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В кабинете у врача:

- Доктор, когда я разговариваю с женой, она меня не видит!

- Блин! Кто здесь?

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- Какой твой родной язык?

- Не знаю!

- Ну, на каком языке ты думаешь?

- Я вообще не думаю.

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В наши дни строчки "Вот милый мой уехал, не вернется, оставил только карточку свою" звучат не так уж и печально.

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- Пойми, я не могу так больше жить, мне надо подумать. Мне надо время, мне надо расстояние.

- Ты хочешь рассчитать скорость?

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- Доктор, у меня - грипп, что вы мне посоветуете?

- Держитесь от меня подальше!

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Дальновидней всех в российских политических кругах оказалась Людмила Путина. Как не старалась она спрятать радость и подавить улыбку, когда объявляли о разводе, в ее искристых глазах читалось: "Больше это не мой цирк и не моя обезьяна".

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Раньше Дед Мороз приходил к детям через дымоход, а теперь - через домофон.

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- Зачем нужны дорожные знаки?

- Чтобы у полицейских был повод отобрать у водителей денежные знаки.

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Сегодня очень просто понять, любишь ты девушку или нет. Если тебе ее не хватает больше, чем твоего смартфона, значит, это любовь.

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Вчера получил зарплату с обещанной правительством надбавкой. Даже банкомат заржал.

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Семинар по философии. Преподаватель объясняет разницу между материей и сознанием:

- Сознание не обладает протяженностью. Нам не может прийти мысль на 15 сантиметров. И мы не можем подумать на 2 килограмма!

Студент:

- А сообразить на пол-литра - запросто!

Напомним, что голого Тарзана высмеяли в сети «дед, вы совсем с ума сошли».

Как сообщала Politeka, стало известно, что украинцы высмеяли «патриотические» порывы певицы-запроданки.

Также Politeka писала, что Свитолина неожиданно променяла ракетку на сковородку.