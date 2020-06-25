"Выход на посадку" - гласила табличка на здании суда
В трамвайном депо пятые сутки пытаются войти в колею после корпоратива
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В кабинете у врача:
- Доктор, когда я разговариваю с женой, она меня не видит!
- Блин! Кто здесь?
Рыдающая Джамала после рождения сына обратилась к украинцам: "Если вам не нравятся..."
Модный Евгений Кошевой обратился к украинцам с предложением относительно доходов: "Это не шутки"
Экс-солистка "Серебро" сверкнула аппетитными формами в бесстыжем купальнике: "Жарко прям"
Ратаковски разделась и без стеснения показала, чем ее наградила природа: "Ох, уж эта распутница"
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- Какой твой родной язык?
- Не знаю!
- Ну, на каком языке ты думаешь?
- Я вообще не думаю.
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В наши дни строчки "Вот милый мой уехал, не вернется, оставил только карточку свою" звучат не так уж и печально.
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- Пойми, я не могу так больше жить, мне надо подумать. Мне надо время, мне надо расстояние.
- Ты хочешь рассчитать скорость?
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- Доктор, у меня - грипп, что вы мне посоветуете?
- Держитесь от меня подальше!
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Дальновидней всех в российских политических кругах оказалась Людмила Путина. Как не старалась она спрятать радость и подавить улыбку, когда объявляли о разводе, в ее искристых глазах читалось: "Больше это не мой цирк и не моя обезьяна".
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Раньше Дед Мороз приходил к детям через дымоход, а теперь - через домофон.
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- Зачем нужны дорожные знаки?
- Чтобы у полицейских был повод отобрать у водителей денежные знаки.
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Сегодня очень просто понять, любишь ты девушку или нет. Если тебе ее не хватает больше, чем твоего смартфона, значит, это любовь.
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Вчера получил зарплату с обещанной правительством надбавкой. Даже банкомат заржал.
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Семинар по философии. Преподаватель объясняет разницу между материей и сознанием:
- Сознание не обладает протяженностью. Нам не может прийти мысль на 15 сантиметров. И мы не можем подумать на 2 килограмма!
Студент:
- А сообразить на пол-литра - запросто!
Напомним, что голого Тарзана высмеяли в сети «дед, вы совсем с ума сошли».
Как сообщала Politeka, стало известно, что украинцы высмеяли «патриотические» порывы певицы-запроданки.
Также Politeka писала, что Свитолина неожиданно променяла ракетку на сковородку.