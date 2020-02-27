Исследования показали, что 658 476 253 из 834 572 873 человек слишком ленивы, чтобы прочитать эти числа…

Из всех женщин ему нравились новые

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Грибники без опыта заблудились в лесу и два дня питались грибами. Сейчас их нашли, но их показания не сходятся. Не совпадают даже эпохи.

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Как говорила моя бабушка, лучше выстрелить, перезарядить и еще раз выстрелить, чем светить фонариком и спрашивать “кто тут?”

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Если вы постоянно слышите чье-то дыхание, стоны и чувствуете на себе чей-то взгляд, тогда уступите бабушке место.

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Объявление: Написавшему нецензурное слово на «Лексусе» с номером А 777 ВВ просьба зайти в загс для оформления свидетельства о смерти.

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– Почему вы опоздали на работу?

– Поздно вышел из дома…

– А раньше нельзя было выйти?

– Уже поздно было выходить раньше.

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Социопат Василий ненавидел все что движется, а что не двигалось, он двигал и ненавидел.

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Вышел на улицу погулять с сыном. Дети вокруг: Афродита, Дионис, Елисей, Беладонна, Аэлита. И только я один, как дурак, вывел гулять Сережу.

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Вот спишь ты в своей кровати, храпишь, слюнявишь подушку, громко портишь воздух… А ведь кто-то мнит тебя своей мечтой… .

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Если писать шпоры карандашом на стогривнёвых купюрах, то попытка отобрать шпору у студента приобретёт вид вымогательства.

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– Чего больше: пальцев на ногах или волос на голове? – спросил Филиппа невропатолог в качестве теста на интеллектуальное развитие. Филя молчал. Время шло. Невропатолог неодобрительно качал головой. Я проследила направление взгляда своего ребёнка – он смотрел на голову невропатолога. Тот был абсолютно лысым.

***

Белый дом. Логово зла.

– Мистер Президент, русские угрожают превратить нас в радиоактивный пепел. Что будем делать ?

– Для начала отменим льготный проезд подмосковным пенсионерам.

***

Разговаривал на днях со знакомым:

я: Ну как, поступил в военное?

з: Нет, не взяли.

я: А куда поступил?

з: В армию, на бюджет!

Напомним, Путин дико оконфузился перед детьми, такой позор не забыть.

Как сообщала Politeka, Роналду высмеяли едкой карикатурой после матча с Мадридом.

Также Politeka писала, что скандальная соратница Януковича сразила наповал новым имиджем.