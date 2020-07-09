Если писать шпаргалки на тысячных купюрах, то попытка преподавателя отобрать шпаргалку у студента - это уже вымогательство
Они ехали в трамвайчике, он дышал на стекло, рисовал сердечки и улыбался. А она тихо плакала. Ну не любит она, когда ей рисуют на очках.
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- Девушка, с такой фигурой в Индии вы были бы очень даже уважаемы, можно даже сказать - священны.
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Счастливый Киркоров сообщил о прибавлении, Мартин и Алла-Мария уже не одни: "Добро пожаловать в семью"
Немецкая чемпионка, спустив штаны и сбросив лифчик, заставила реветь от восторга: "Валерия, горячо!"
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Приходит Рабинович к своему соседу и видит на стене репродукцию.
- Что это?
- Святое семейство.
- А почему они в одних простынях? Где у неё платье? Где у него костюм?
- У них не было такой одежды.
- А почему они босиком?
- У них не было обуви.
- Гм... В простынях, босиком, а на фотографию таки денег нашли?
***
Адаптация поговорок под 2020 год.
Даже яблоко от яблони – падает на безопасное расстояние.
На каждый роток – многослойный платок.
Любишь кататься – люби и пропуск предъявлять.
Кот в перчатках мышей не поймает – зато ничего не нарушает.
***
- Девушка, вы замужем?
- Да нет, я просто накраситься не успела.
***
- Милый, ты ведь знаешь, что все болезни от нервов?
- Ну и что?!
- Мне кажется, что ты переволновался, и у тебя будет сифилис.
***
ЖЕНА: [смотрит «Планету обезьян»] Это так глупо и не реалистично, что над людьми доминируют тупые животные
Я: [сижу на полу потому что моё место на диване заняла кошка] Хаха, ага
***
Мальчик, который плохо разбирается в сторонах света, смотрит, как осенью птицы улетают направо.
***
- Дорогая, ты прекрасна, как эти цветы!
- А я думала, я прекрасна, как золотой браслет.
- Нет. Ты прекрасна, как эти цветы.
***
Смысл некоторых слов в наше время исказился настолько, что если человек говорит, что он "разводит людей", в первую очередь думают, что он аферист и кидала, во вторую - что он генный инженер, и только в третью - что работник ЗАГСа.
Напомним, власти устроили россиянам «путешествие во времени».
Как сообщала Politeka, хромающего Путина провожала в туалет целая толпа.
Также Politeka писала, что Соколова подняла на смех наполеоновские планы Пушилина.