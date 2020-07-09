Если писать шпаргалки на тысячных купюрах, то попытка преподавателя отобрать шпаргалку у студента - это уже вымогательство

Они ехали в трамвайчике, он дышал на стекло, рисовал сердечки и улыбался. А она тихо плакала. Ну не любит она, когда ей рисуют на очках.

***

- Девушка, с такой фигурой в Индии вы были бы очень даже уважаемы, можно даже сказать - священны.

***

Приходит Рабинович к своему соседу и видит на стене репродукцию.

- Что это?

- Святое семейство.

- А почему они в одних простынях? Где у неё платье? Где у него костюм?

- У них не было такой одежды.

- А почему они босиком?

- У них не было обуви.

- Гм... В простынях, босиком, а на фотографию таки денег нашли?

***

Адаптация поговорок под 2020 год.

Даже яблоко от яблони – падает на безопасное расстояние.

На каждый роток – многослойный платок.

Любишь кататься – люби и пропуск предъявлять.

Кот в перчатках мышей не поймает – зато ничего не нарушает.

***

- Девушка, вы замужем?

- Да нет, я просто накраситься не успела.

***

- Милый, ты ведь знаешь, что все болезни от нервов?

- Ну и что?!

- Мне кажется, что ты переволновался, и у тебя будет сифилис.

***

ЖЕНА: [смотрит «Планету обезьян»] Это так глупо и не реалистично, что над людьми доминируют тупые животные

Я: [сижу на полу потому что моё место на диване заняла кошка] Хаха, ага

***

Мальчик, который плохо разбирается в сторонах света, смотрит, как осенью птицы улетают направо.

***

- Дорогая, ты прекрасна, как эти цветы!

- А я думала, я прекрасна, как золотой браслет.

- Нет. Ты прекрасна, как эти цветы.





***

Смысл некоторых слов в наше время исказился настолько, что если человек говорит, что он "разводит людей", в первую очередь думают, что он аферист и кидала, во вторую - что он генный инженер, и только в третью - что работник ЗАГСа.

Напомним, власти устроили россиянам «путешествие во времени».

Как сообщала Politeka, хромающего Путина провожала в туалет целая толпа.

Также Politeka писала, что Соколова подняла на смех наполеоновские планы Пушилина.