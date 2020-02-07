Главное в женщине не грудь, а глаза! Поверьте, женщина без глаз выглядит гораздо страшне

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Бабушка, торгующая семечками, обеспечивала себе приток клиентов, подсыпая в семечки героин. Её спалили на том, что голуби рядышком обсуждали квантовую теорию поля и азиатский фондовый рынок.

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Продавщица в хлебном отделе в моменты одиночества от нечего делать шевелит булками.

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Открылся новый торговый центр "Парашют"!

Торговый центр "Парашют" - а мы могли и не открыться!

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Двое лежат в постели. Она:

- Ты спишь?..

- Угу, сплю.

Через полчаса. Она:

- Ты спишь?

- Угу, сплю.

Ещё через час. Она:

- Ты спишь?

- Блин, ну сказал же, что сплю!

- Извини, ладно спи. Утром поговорим.

- Нет уж, опять ведь через полчаса разбудишь! Говори, чего ты хочешь?

- Ты кто?

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SMS от мужа жене: Привет, любимая. Я в баре с друзьями, допиваю последний бокал. Дома буду через 30 минут. Если я не приехал, прочитай это сообщение еще раз.

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Начальник:

- Наташа, вы вчера сделали то, что я просил?

- Нет! Но вы не думайте, если я на работе ничего не делаю, это не значит, что я за дело не переживаю!

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Жена звонит мужу:

- Дорогой, ты где?

- Я на охоте.

- А кто там так громко стонет?

- Это раненый лось...

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Изобретателя флешки похоронили без крышки.

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- Иван-дурак, ты куда?

- В чисто поле. Пущу стрелу, как батя велел, и в чей двор она упадет, на той, стало быть, и женюсь.

- А боеголовку-то зачем прикрутил?

- Не хочу жениться.

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Невеста так переживала перед первой брачной ночью, что отрепетировала её с соседом.

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В летнем лагере все мальчики ушли спать раньше девчонок, и те не знали, как потушить костер.

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Если ваш сын, приходя домой, сильно смеется и ест сладкое в большом количестве, не спешите бить тревогу. Быть может он просто веселый сладкоежка.

Напомним, Путина высмеяли за «феню» на официальной встрече: «в Бутырку на курсы его».

Ранее Politeka сообщала, украинский карикатурист умело высмеял Путина.

Также Politeka писала, что Дмитрия Медведева подняли на смех в Европе.





