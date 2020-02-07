Главное в женщине не грудь, а глаза! Поверьте, женщина без глаз выглядит гораздо страшне
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Бабушка, торгующая семечками, обеспечивала себе приток клиентов, подсыпая в семечки героин. Её спалили на том, что голуби рядышком обсуждали квантовую теорию поля и азиатский фондовый рынок.
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Продавщица в хлебном отделе в моменты одиночества от нечего делать шевелит булками.
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Открылся новый торговый центр "Парашют"!
Торговый центр "Парашют" - а мы могли и не открыться!
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Двое лежат в постели. Она:
- Ты спишь?..
- Угу, сплю.
Через полчаса. Она:
- Ты спишь?
- Угу, сплю.
Ещё через час. Она:
- Ты спишь?
- Блин, ну сказал же, что сплю!
- Извини, ладно спи. Утром поговорим.
- Нет уж, опять ведь через полчаса разбудишь! Говори, чего ты хочешь?
- Ты кто?
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SMS от мужа жене: Привет, любимая. Я в баре с друзьями, допиваю последний бокал. Дома буду через 30 минут. Если я не приехал, прочитай это сообщение еще раз.
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Начальник:
- Наташа, вы вчера сделали то, что я просил?
- Нет! Но вы не думайте, если я на работе ничего не делаю, это не значит, что я за дело не переживаю!
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Жена звонит мужу:
- Дорогой, ты где?
- Я на охоте.
- А кто там так громко стонет?
- Это раненый лось...
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Изобретателя флешки похоронили без крышки.
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- Иван-дурак, ты куда?
- В чисто поле. Пущу стрелу, как батя велел, и в чей двор она упадет, на той, стало быть, и женюсь.
- А боеголовку-то зачем прикрутил?
- Не хочу жениться.
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Невеста так переживала перед первой брачной ночью, что отрепетировала её с соседом.
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В летнем лагере все мальчики ушли спать раньше девчонок, и те не знали, как потушить костер.
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Если ваш сын, приходя домой, сильно смеется и ест сладкое в большом количестве, не спешите бить тревогу. Быть может он просто веселый сладкоежка.
Напомним, Путина высмеяли за «феню» на официальной встрече: «в Бутырку на курсы его».
Ранее Politeka сообщала, украинский карикатурист умело высмеял Путина.
Также Politeka писала, что Дмитрия Медведева подняли на смех в Европе.