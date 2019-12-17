В сети высмеяли странный инцидент с Владимиром Путиным на заводе КАМАЗа

Президент России посетил предприятие на прошлой неделе по случаю 50-летия КАМАЗа. Во время своего визита он встретился с работниками завода. Как сообщает Politeka, в сети появилось видео, на котором Путин поздравляет рабочих (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу вниз).

На нем президент РФ пытается поздравить одного из работников, однако получается у него крайне неловко. Путин решил приобнять пожилого мужчину как раз в момент, когда тот рассказывал ему о своей работе. В свою очередь, работник не понял намерений президента и отодвинулся от него.

В сети активно обсуждают курьезное видео.

«От деда шарахаются как от чумы», «Дед просто подумал, что он опять по карманам начнет тырить, а у него как раз там деньги на 2 пакета гречки накоплены», «Деда, наверно, запугали перед встречей: Не вздумай прикоснуться к вождю! Стреляем без предупреждения. Вот он и отшатнулся», «Деда в детстве в живот поцеловал Сталин», «Какой позорище! Я бы на месте Путина под землю провалился от стыда!», «И руки не подал. наверное что бы не заразиться», «Молодец дед. Мараться нельзя», - пишут люди.

Напомним, ранее мы писали о том, что в сети заметили очередную уловку с ростом президента России Владимира Путина.

На этот раз интересный момент подметили, когда российский лидер посетил завод КАМАЗ.

Снимок разметил в своем Telegram-канале украинский политолог Алексей Голобуцкий

Политолог с иронией подметил, что при невысоком росте Путина на фоне работников завода он выглядит довольно высоким и представительным.

"Путин вчера на заводе КАМАЗ: после явно неудачных фоточок в гигантской кабине крошечного Путина организаторы решили это компенсировать групповым фото. Где-то нашли (или, как всегда, подвезли очередных "представителей народа") рабочих завода, на фоне которых Путин вдруг стал если не великаном, то довольно высоким и представительным. Лицо у Путина здесь уже явно довольное: угодили мини-диктатору", - написал Голобуцкий.

от деда шарахаются как от чумы pic.twitter.com/OWqGkLRfbl — Разбираются. Потерпите. (@Lndcalling) December 16, 2019

Напомним, Пономарев раскрыл имя единственного человека, который может победить Путина.

Как сообщала Politeka, Арестович раскрыл, почему Путин не откажется от Донбасса.

Также Politeka писала, что маленький Путин добил россиян, в Кремле допустили фатальную оплошность.