В интернет-сети высмеяли специфические тарелки в России, сделанные в форме лопаты без черенка

Как сообщает Politeka, снимок опубликовал блогер Мид Роисси.

«Фотофакт!!! Тарелки для россиян поступили в продажу во все магазины страны!!!!»,- говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованном снимке видно ряд тарелок в виде лопат, которые аккуратно сложены друг на друга. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.

«Пранк вышел из-под контроля», «Кто не ест блины с лопаты, тот работает на НАТО», «Это на масленицу. А вот следующая модель тарелки - «Корыто». Релиз готовится к Пасхе», «А кто украл черенки к тарелкам? Чем есть теперь?», «Вот здесь и пригодится бесплатный валежник», «а в виде унитазов не было?», «еще черенок прикрепить - чтобы Барин мог холопов кормить», - пишут они.

Как сообщалось ранее, жители российской глубинке вновь отличились в очереди за бесплатной едой. Россияне хорошо подготовились к раздаче похлебки – явились со своими ведрами.

В российском городе Тамбов прошла ярмарка. Сеть взорвали фото с мероприятия, а точнее снимки местных жителей, которые стояли в очереди за бесплатной едой – жареной картошкой и похлебкой.

В очереди, как говорится, стоял и стар и млад. Причем по внешнему виду тамбовчан не скажешь, что они бедствуют.

Посетители ярмарки, послушно стояли в очереди за бесплатной едой, прихватив с собой из дома ведра для нее.

Также интернет-комментаторов развеселило то, что повторилась история с лопатами. Напомним, что зимой прошлого года в Ставрополе жителей кормили бесплатными блинами, подавая их людям на лопатах.

Отмечается, что местные тамбовские пенсионеры даже жаловались губернатору из-за того, что «молодежь лезла без очереди» и пожилым людям не хватило похлебки.

«Просим Вас не допустить такого безобразия на следующей ярмарке и увеличить количество похлебки», – написала главе области одна из пенсионерок.

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