Если видишь не только высунутую из окна автомобиля левую руку, но и левую ногу, можешь быть уверен - коробка-автомат!

Директор подчиненным:

- Вот вы все жалуетесь на кризис, на ухудшение жизни из-за экономического положения... А, между прочим, у вас зарплата в этом году выше на 75%!!!

- Простите, выше чем в каком году?

- Чем в следующем...

***

- Пап, у меня две новости: одна - хорошая, а другая плохая.

- Начни с плохой...

- Я разбил твою машину.

- А хорошая?

- Я больше не буду!

***

Муж звонит жене:

- Ты где?

- В норе...

- Где???

- Ну в норе, которую ты мне купил!!!

- Дорогая, не в норе, а в рено... Хорошо что я тебе пежо не купил.

***

Возвращается девочка из школы. Рядом с ней останавливается машина. В ней сидит мужик:

- Если сядешь в машину, я тебе конфету дам.

Девочка:

- Нет.

- Мороженое куплю.

- Не сяду.

- Куклу новую.

Девочка:

- Папа, я тебе сто раз говорила: не приезжай в школу на «Запорожце».

***

— А как правильно писать: дятЕл или дятИл?

— Правильно - дятЕл. Проверочное слово - пЕрфоратор!

***

Буратино 3-й день сидел лицом на север. Он отращивал бороду.

***

Еду в автобусе. Надо передать на билет. Рядом стоит девушка. Как к ней обратиться - на ты или на вы? Рассуждаю логически. Этот автобус - экспресс. Если девушка не сошла на предыдущей остановке, значит, она едет в мой микрорайон. Едет с бутылкой вина, значит, к мужчине. Бутылка дорогая, значит, едет к красивому мужчине. В нашем микрорайоне двое красивых мужчин: мой муж и мой любовник. К моему любовнику она ехать не может, так как я сама еду к нему. Значит, она едет к моему мужу. У моего мужа две любовницы - Юля и Катя. Катя сейчас в командировке.

- Юля, передай на билет!

Девушка (ошеломленно):

- Откуда Вы меня знаете?

Напомним, Путин с опухшим лицом и морщинами испугал сеть.

Как писала Politeka, что Лукашенко высмеяли из-за беларуского Майдана против России.

Также Politeka сообщала, Москва опозорилась новогодними елками: "Зачем Кракена сварили?", кадры взорвали сеть.