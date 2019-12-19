Всего одно слово в Конституции может изменить ход истории

19 декабря в Москве проходит итоговая пресс-конференция российского президента Владимира Путина

И, похоже, что ответы и вопросы, которые прозвучали и еще прозвучат на ней, еще долго будут пищей для публикаций и блогов.

Чего только стоит намек Путина на «поправочку» в Конституции, которая касается сроков президентской власти. Так, он предложил убрать из документа слово «подряд».

По словам главы РФ, он отработал два срока подряд, затем ушел с должности президента, а потом «имел конституционное право вернуться» на президентский пост.

«Потому что это было не два срока подряд», — уточнил он.

Если оговорку уберут из Конституции, возвращение в Кремль бывшего президента, который уже избирался дважды, станет невозможным.

Что конкретно последует за этими словами, пока остается только гадать. Следующие президентские выборы в России в 2024 году. Когда Путина ранее спрашивали, уйдет ли он из политики по окончании президентского срока, он отделался общими фразами.

Тем временем сети бурно отреагировали на слова кремлевского небожителя. Более того, подобное предложение – уже не первое у Путина.

«Если убрать эту оговорку, то президентом нельзя было бы быть более двух сроков», «Окно Овертона сдвинулось», «Так и осталось тайной... «Не более двух сроков подряд» - был Вова два срока подряд или нет???», «ага. добавит: ныне и во веки веков! думает что будет жить вечно», «Полюбому Путин - 2024. Мы никуда не денемся с коровами», – пишут в комментариях.

Как известно, 31 декабря 1999 года Владимир Путин по решению президента Российской Федерации Бориса Ельцина был назначен исполняющим обязанности главы РФ. Впервые избран президентом России 26 марта 2000 года. 14 марта 2004 года переизбран на второй срок.

По истечении этого срока, с 8 мая 2008 года возглавил правительство Российской Федерации, пока президентом был Дмитрий Медведев. 4 марта 2012 года Владимир Путин вернулся в президентское кресло. 18 марта 2018 года в результате выборов он опять занял пост главы государства.

Напомним, Цимбалюк загнал Путина в угол главным вопросом о Донбассе.

Как сообщала Politeka, Путин публично сорвался на большой пресс-конференции.

Также Politeka писала, что в сети высмеяли появление Путина на Нормандском саммите.