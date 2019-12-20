Итоговая пресс-конференция российского президента Владимира Путина продолжалась 19 декабря 4 часа 20 минут

Не все смогли потратить столько времени, чтобы узнать о «достижениях» и «прорывах» России за 20 лет с Путиным, поэтому блогеры пришли на помощь тем, кто любит информацию коротко и по сути.

Так, в Twitter пользователя под ником Усы Пескова появилась анимированная сокращенная версия пресс-конференции, в которой за 134 секунды в ироничной форме было рассказано все, что на самом деле имел в виду российский президент, отвечая на вопросы журналистов. И, как заметил нарисованный Путин, это для того, чтобы все всё правильно поняли.

Для тех, у кого нет лишних четырех часов, мы подготовили краткий вариант пресс-конференции с правильным объяснением всего pic.twitter.com/KBuNCT5Zjh — Усы Пескова (@Sandy_mustache) December 19, 2019

Говоря о достижениях в экономике, сельском хозяйстве, промышленности, "Путин" заверил, что произошел рывок по сравнению с Советским Союзом.

«Удивлю вас еще больше! По сравнению с Юрским периодом у нас вообще невероятные показатели по всем направлениям. Что касается разницы в зарплатах главных врачей и рядового персонала, с этим конечно, нужно что-то делать. Я об этом думаю уже 20 лет, поэтому войдите в положение и дайте еще время», – говорит «Путин».

Был затронут и вопрос об отстранении WADA.

Во всех проблемах герой анимированного выступления обвинил Ленина, а касательно бесплатной медицины заверил, что она есть, но гражданам надо определиться, какую именно медицину они хотят: бесплатную или качественную, поскольку одно автоматически исключает другое.

Авторы ролика не обошли вниманием и момент, где Путин говорил о том, чтобы убрать оговорку из Конституции в статье о президентском сроке.

«Я считаю, что можно было бы отменить слово «подряд» в статье о президентских сроках и саму статью отменить полностью. Новая статья должна звучать так: ни одно лицо не может занимать должность президента Российской Федерации, если это не я».

Кстати, уже после пресс-конференции Путин передумал вносить правку в Конституцию.

В комментариях пользователи не стеснялись в выражениях.

«Сегодня многочисленные сотрудники рассказывали о попытке посмотреть и послушать пл**вого. Размах от 10 сек до 10 мин. Реакция у всех одна- хотелось блевануть!», «лично у меня нет вопросов к сказочному пи***болу! я просто жду когда сд***т это х**ло!».

Напомним, Путин заявил о создании нового государства.

Как сообщала Politeka, Путин публично сорвался на большой пресс-конференции.

Также Politeka писала, что в сети высмеяли появление Путина на Нормандском саммите.