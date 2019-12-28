Виталик не любил взбитые сливки, поэтому во время любовных утех мазал жену голубцами
— Ой, вы слышали? Наш мэр перестал воровать!
— Да вы шо! И когда похороны?
***
— Алло, это служба защиты животных?
— Да.
— Срочно приезжайте! Во дворе на дереве сидит почтальон и нецензурно оскорбляет моего пса!
***
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- А мне дедушка мороженое не покупает, чтобы я не простудилась.
- Какой заботливый старый жмот.
***
- Ура, пятница! - радостно закричал мозг... И унес попу в неизвестном направлении.
***
В детстве Леша мечтал стать космонавтом, Ваня - спортсменом, а Сережа - алкоголиком. В итоге первые двое спились, а третий таки добился своего.
***
- Я сильно глупая?
- Нет, ты слабо умная.
***
Жена дрессировщика цирка получает после секса сахарок.
***
- Возраст не помеха. Разве не видишь? Внутри я другой. Тело - всего лишь оболочка, главное ведь - душа. Просто поверь мне.
- Без паспорта все равно не продам.
- Фу быть такой.
***
На вопрос "Ты где работаешь?" нужно вместо "я сейчас не работаю" отвечать "я могу себе позволить не работать". И вот вы уже не безработный неудачник, а солидный человек.
***
Если пугать страуса каждые 15 сантиметров, то за ним можно сажать картошку.
***
Чтобы летом хорошо выглядеть на пляже, Люся еще с зимы начала откармливать свою лучшую подругу Оксану.
***
Вежливый мужчина спросит: «можно я приеду?»
Хороший мужчина скажет: «я приеду»
Настоящий мужчина спросит: «тебе в сырном лаваше?»
***
— Скажи, дорогой, у меня красивые волосы?
— Очень красивые, длинные, шелковистые! Но ты знаешь, ноги все-таки лучше брить...
***
- Девушка, поехали ко мне.
- Ну я не могу так сразу, мне надо к тебе привыкнуть.
- Ну поехали, я живу тут недалеко, в Конча-Заспе.
- Господи, как быстро я к тебе привыкла.
Напомним, что голого Тарзана высмеяли в сети «дед, вы совсем с ума сошли».
Как сообщала Politeka, стало известно, что украинцы высмеяли «патриотические» порывы певицы-запроданки.
Также Politeka писала, что Свитолина неожиданно променяла ракетку на сковородку.