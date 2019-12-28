Виталик не любил взбитые сливки, поэтому во время любовных утех мазал жену голубцами

— Ой, вы слышали? Наш мэр перестал воровать!

— Да вы шо! И когда похороны?

***

— Алло, это служба защиты животных?

— Да.

— Срочно приезжайте! Во дворе на дереве сидит почтальон и нецензурно оскорбляет моего пса!

***

- А мне дедушка мороженое не покупает, чтобы я не простудилась.

- Какой заботливый старый жмот.

***

- Ура, пятница! - радостно закричал мозг... И унес попу в неизвестном направлении.

***

В детстве Леша мечтал стать космонавтом, Ваня - спортсменом, а Сережа - алкоголиком. В итоге первые двое спились, а третий таки добился своего.

***

- Я сильно глупая?

- Нет, ты слабо умная.

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Жена дрессировщика цирка получает после секса сахарок.

***

- Возраст не помеха. Разве не видишь? Внутри я другой. Тело - всего лишь оболочка, главное ведь - душа. Просто поверь мне.

- Без паспорта все равно не продам.

- Фу быть такой.

***

На вопрос "Ты где работаешь?" нужно вместо "я сейчас не работаю" отвечать "я могу себе позволить не работать". И вот вы уже не безработный неудачник, а солидный человек.

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Если пугать страуса каждые 15 сантиметров, то за ним можно сажать картошку.

***

Чтобы летом хорошо выглядеть на пляже, Люся еще с зимы начала откармливать свою лучшую подругу Оксану.

***

Вежливый мужчина спросит: «можно я приеду?»

Хороший мужчина скажет: «я приеду»

Настоящий мужчина спросит: «тебе в сырном лаваше?»

***

— Скажи, дорогой, у меня красивые волосы?

— Очень красивые, длинные, шелковистые! Но ты знаешь, ноги все-таки лучше брить...

***

- Девушка, поехали ко мне.

- Ну я не могу так сразу, мне надо к тебе привыкнуть.

- Ну поехали, я живу тут недалеко, в Конча-Заспе.

- Господи, как быстро я к тебе привыкла.

Напомним, что голого Тарзана высмеяли в сети «дед, вы совсем с ума сошли».

Как сообщала Politeka, стало известно, что украинцы высмеяли «патриотические» порывы певицы-запроданки.

Также Politeka писала, что Свитолина неожиданно променяла ракетку на сковородку.