Известно, что некоторое время назад США ввели санкции против газопровода "Северный поток – 2", строительство которого в результате пришлось остановить
В сети по-разному отреагировали на событие, пишет Рoliteka.net. В частности, люди стали высмеивать ситуацию, а также начали появляться карикатуры и фотожабы.
Так, известный художник Сергей Елкин изобразил Путина, который тащит на себе трубу. Нарисованный российский президент прогнулся под тяжестью и поднял глаза на президента США Дональда Трампа. Последний стоит на пути российского гаранта и приказывает остановиться.
В итоге Путин, видимо с досадой, произносит: "И ты...".
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Публикация карикатуриста в Твиттере собрала немало отметок "Нравится".
"Вы не понимаете, это много ходов очка", "Обломайся елкин, на 30 дней отсрочили санкции, а потом еще на 30, короче достроят", "Лахтинские глисты набежали! значит все правильно сделано", "Сначала в России нужно газ везде провести и теплые туалеты построить каждому", "Экономика РФ сидит на трубах в Европу. Если трубы развернуть обратно - сидеть будет не на чем", "И ты Брут...т.е. Трамп...)", - написали пользователи сети.
Напомним, Трамп подписал документ о введение санкций против российских газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток" 20 декабря.
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Штрафы получат суды, которые занимаются прокладыванием труб для этих газопроводов, а также гражданам, которые имеют отношение к работе этих судов. Швейцарская компания Allseas, которая занималась работами, остановила строительство.
Ранее мы писали, что Сергей Елкин высмеял ситуацию, которая сложилась между США и Россией.
На картинке художника изображен мужчина, который одет в шубу и несет мешок в цвета американского флага. Также на нем заметен шарф с надписью: "Новые санкции".
"Но-о-овый год к нам мчится...", - говорится в посте, обнародованном на Фейсбук-странице издания DW.
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