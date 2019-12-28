Об этом РосСМИ не рискнули напомнить

В сети высмеяли провал российских чиновников, которые не смогли выполнить свои обещания перед Владимиром Путиным

«Роскосмос» не смог выполнить свой план, согласно которому в 2019 году в России собирались провести запуск 45 космических аппаратов. Вместо этого за год были успешно запущены лишь 25 ракет-носителей.

Как сообщает Politeka, в соцсетях обратили внимание на то, что в начале года глава космического ведомства Дмитрий Рогозин лично обещал президенту РФ, что запусков будет в раза больше, чем в 2018 году.

Соответствующим видео поделился пользователь Твиттер под ником «Проф. Преображенский» (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу вниз).

«Февраль 2019. Рогозин - Путину: в 2019-м будет аж 45 космических пусков, в 2 раза больше, чем в 2018! Реальность: в 2019-м произведено 25 пусков. Но напоминать о грандиозном - и проваленном - плане, телепропаганда, конечно, не станет», - написал он.

Другие пользователи тут же принялись обсуждать провал Рогозина.

«У Рогозина от подобострастия и страха аж глаза косят и сводит скулы», «Редкие кадры: два сказочника напротив друг друга», «Ну что вы! Посмотрите как он покраснел от стыда за свое вранье», «А остальные пуски он на батуте отпрыгал», «Рожа хоть прикуривай», «Ужас ! старательно врут в открытую друг другу, а главный нам всем. Рогожка хоть краснеет», - пишут люди.

Ранее мы писали, что в России неожиданно заявили о дружбе с Украиной и размечтались о новом сотрудничестве.

Так, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что будет счастлив, если сотрудничество между Москвой и Киевом в сфере освоения космоса снова возобновится.

Стоит отметить, что он напомнил, когда украинские специалисты обеспечили работу системы управления на ракете «Союз-ФГ», запущенной 25 сентября.

В частности он подчеркнул, что для возобновления сотрудничества между Киевом и Москвой нужны изменения на политическом поприще.

Февраль 2019.

Рогозин - Путину: в 2019-м будет аж 45 космических пусков, в 2 раза больше, чем в 2018!



Реальность: в 2019-м произведено 25 пусков.



Но напоминать о грандиозном - и проваленном - плане, телепропаганда, конечно, не станет. pic.twitter.com/k6COby5GKs — Проф. Преображенский (@prof_preobr) December 27, 2019

Напомним, соратник Путина предложил Украине дружбу, появилось безумное заявление.

Как сообщала Politeka, Путин ошарашил поведением на публике, камера сняла все.

Также Politeka писала, что испуганный Путин громко опозорился на космической презентации.