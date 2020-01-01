Если вы считаете, что ваш стакан наполовину пуст, перелейте его содержимое в стакан поменьше и перестаньте ныть
Молодость - это пока ветер в голове свежий
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Кот в очередной раз завалил ёлку с игрушками.
- Традиция, - удовлетворенно подумал кот.
Горячая Филонова устроила грязные танцы у шеста: "Я могу больше…"
Пугачева совсем сдала, друг семьи сделал срочное заявление: "Может умереть..."
Больная раком Заворотнюк сделала откровенное признание перед Новым годом: "Я мучилась ревностью"
MARUV сняла латекс и устроила грязные танцы с девушками, самые горячие кадры: «Жесть!»
- Поймаю - убью! - традиционно подумал хозяин.
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У меня зрение до сих пор стопроцентное, просто теперь на другое расстояние.
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Психиатр — мужчине:
— Ну и что вас, голубчик, ко мне привело?
— Жена. Она утверждает, что я ненормальный. — Это почему же? — А я выиграл 5 миллионов в лотерею, и пожертвовал их детскому дому.
— Идите домой, батенька, и приведите ко мне жену — я просто уверен, что помощь психиатра сейчас нужна именно ей...
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- Пап, а почему вот эта клякса на холсте стоит 10 миллионов долларов?
- Сынок, клякса стоит пару центов, остальное идет на зарплату полчищам искусствоведов и экспертов, которые объяснят нам всем, какой глубинный смысл, творческий прорыв и гениальное наитие в этой кляксе и почему она должна столько стоить.
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Сексуальный маньяк сильно покраснел после фразы: "И это все?!".
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Оказывается, что самцы северных оленей к началу зимы сбрасывают рога, а самки - нет. А значит сани Санта Клауса тянет команда сильных, мощных, независимых женщин.
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Лучшая похвала - критика идиотов.
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В новом году я буду каждое утро вставать рано и бегать, а еще возможно, выиграю по лотерее миллион - шансы примерно равные.
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- Сема, вот скажи мине, чем таки отличается молодой специалист от опытного специалиста?
- Яша, все банально просто, молодой специалист не умеет работать, а опытный - таки умеет не работать!
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Многих людей просто трясет от того, насколько я неумелый электрик...
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- Ой, вы слышали? Наш мэр перестал воровать!
- Да вы шо! И когда похороны?
Напомним, Путина высмеяли за «феню» на официальной встрече: «в Бутырку на курсы его».
Ранее Politeka сообщала, украинский карикатурист умело высмеял Путина.
Также Politeka писала, что Дмитрия Медведева подняли на смех в Европе.