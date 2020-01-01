Если вы считаете, что ваш стакан наполовину пуст, перелейте его содержимое в стакан поменьше и перестаньте ныть

Молодость - это пока ветер в голове свежий

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Кот в очередной раз завалил ёлку с игрушками.

- Традиция, - удовлетворенно подумал кот.

- Поймаю - убью! - традиционно подумал хозяин.

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У меня зрение до сих пор стопроцентное, просто теперь на другое расстояние.

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Психиатр — мужчине:

— Ну и что вас, голубчик, ко мне привело?

— Жена. Она утверждает, что я ненормальный. — Это почему же? — А я выиграл 5 миллионов в лотерею, и пожертвовал их детскому дому.

— Идите домой, батенька, и приведите ко мне жену — я просто уверен, что помощь психиатра сейчас нужна именно ей...

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- Пап, а почему вот эта клякса на холсте стоит 10 миллионов долларов?

- Сынок, клякса стоит пару центов, остальное идет на зарплату полчищам искусствоведов и экспертов, которые объяснят нам всем, какой глубинный смысл, творческий прорыв и гениальное наитие в этой кляксе и почему она должна столько стоить.

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Сексуальный маньяк сильно покраснел после фразы: "И это все?!".

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Оказывается, что самцы северных оленей к началу зимы сбрасывают рога, а самки - нет. А значит сани Санта Клауса тянет команда сильных, мощных, независимых женщин.

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Лучшая похвала - критика идиотов.

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В новом году я буду каждое утро вставать рано и бегать, а еще возможно, выиграю по лотерее миллион - шансы примерно равные.

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- Сема, вот скажи мине, чем таки отличается молодой специалист от опытного специалиста?

- Яша, все банально просто, молодой специалист не умеет работать, а опытный - таки умеет не работать!

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Многих людей просто трясет от того, насколько я неумелый электрик...

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- Ой, вы слышали? Наш мэр перестал воровать!

- Да вы шо! И когда похороны?

Напомним, Путина высмеяли за «феню» на официальной встрече: «в Бутырку на курсы его».

Ранее Politeka сообщала, украинский карикатурист умело высмеял Путина.

Также Politeka писала, что Дмитрия Медведева подняли на смех в Европе.