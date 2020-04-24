В продаже появились сковородки с электронным антипригарным покрытием: когда еда начинает пригорать, у вас автоматически отключается интернет

***

Утром проснулась: кашля нет, насморка нет, температуры нет, ничего не болит, дышится свободно.

Ну, думаю, труба дело. Типичные симптомы бессимптомного коронавируса.

***

– А ты правда домохозяйка?

– Да.

– Круто. Скажи что-нибудь на домохозяйском.

– Закрой рот и жри, чо дали…

***

— Меня в субботу инопланетяне похитили. Помню тусклый свет, кнопочки и чувство подъема вверх.

— Это мы тебя пьяного в лифте на 10 этаж везли.

***

— Послала своего за картошкой, а его сбила машина.

— Ужас! И что ты теперь будешь делать?

— Не знаю. Рис, наверное.

***

Жена пришла из магазина, принесла несколько бутылок вина — все разных стран: испанское, французское, грузинское.

Говорит: «Раз уж приходится дома сидеть, пусть хоть печень в кругосветку съездит».

***

Жена спрашивает:

— Вы с нашим котом в одном баре были?

Муж поперхнулся:

— А что?

— Есть подозрения, что он тоже бухает. Дома не ночевал, пришёл утром, наорал с порога, полакал воды и завалился спать…

***

Глуховатая соседка так громко слушала онлайн-трансляцию из церкви, что Василий с похмелья подумал, что его уже отпели.

***

— Алло, это салон красоты?

— Нет, это теперь аптека.

— А подстричься можно?

— Приходите.

***

— Я вчера пошла со своим в гараж, чтобы посмотреть, что он там целый день делает и поддатый приходит домой.

— Ну и как?

— Да ну его нафиг! Вся в мазуте, бензине, грязи… И за всё это в конце полстакана какого-то спирта!

***

Частное объявление: «Сниму квартиру на неопределённый срок у строгих и бдительных хозяев. Я такая сволочь, что за мной глаз да глаз нужен!»

Напомним, Путин дико оконфузился перед детьми, такой позор не забыть.

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