В продаже появились сковородки с электронным антипригарным покрытием: когда еда начинает пригорать, у вас автоматически отключается интернет
***
Утром проснулась: кашля нет, насморка нет, температуры нет, ничего не болит, дышится свободно.
Ну, думаю, труба дело. Типичные симптомы бессимптомного коронавируса.
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***
– А ты правда домохозяйка?
– Да.
– Круто. Скажи что-нибудь на домохозяйском.
– Закрой рот и жри, чо дали…
***
— Меня в субботу инопланетяне похитили. Помню тусклый свет, кнопочки и чувство подъема вверх.
— Это мы тебя пьяного в лифте на 10 этаж везли.
***
— Послала своего за картошкой, а его сбила машина.
— Ужас! И что ты теперь будешь делать?
— Не знаю. Рис, наверное.
***
Жена пришла из магазина, принесла несколько бутылок вина — все разных стран: испанское, французское, грузинское.
Говорит: «Раз уж приходится дома сидеть, пусть хоть печень в кругосветку съездит».
***
Жена спрашивает:
— Вы с нашим котом в одном баре были?
Муж поперхнулся:
— А что?
— Есть подозрения, что он тоже бухает. Дома не ночевал, пришёл утром, наорал с порога, полакал воды и завалился спать…
***
Глуховатая соседка так громко слушала онлайн-трансляцию из церкви, что Василий с похмелья подумал, что его уже отпели.
***
— Алло, это салон красоты?
— Нет, это теперь аптека.
— А подстричься можно?
— Приходите.
***
— Я вчера пошла со своим в гараж, чтобы посмотреть, что он там целый день делает и поддатый приходит домой.
— Ну и как?
— Да ну его нафиг! Вся в мазуте, бензине, грязи… И за всё это в конце полстакана какого-то спирта!
***
Частное объявление: «Сниму квартиру на неопределённый срок у строгих и бдительных хозяев. Я такая сволочь, что за мной глаз да глаз нужен!»
Напомним, Путин дико оконфузился перед детьми, такой позор не забыть.
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