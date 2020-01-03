Чтобы показать, кто в доме хозяин, отец семейства носил бейджик

Когда во время знакомства мужчины говорят Люсе «приятно познакомиться», она всегда отвечает «не спешите с выводами».

***

— Не люблю читать книги: всегда слишком много персонажей, забываю и запутываюсь, кто есть кто.

— Почитай «Робинзона Крузо», тебе понравится.

***

Прежде чем возлюбить врагов, для раскачки попытался возлюбить ближних. Запнулся на теще.

***

— Я на днях с двумя девушками познакомился. Они зимой в проруби плавают.

— Моржихи, что ли?

— Ну, одна точно моржиха, а другая — ничего так, симпатичная.

***

Если вам скучно, встаньте у входа в кожно-венерологический диспансер и укоризненно качайте головой.

***

— Твою ж мать, у меня воды отошли! Ну почему со мной всегда случается то, чего не ждешь?

— Петрович, ты можешь менее эмоционально чинить раковину?

***

— Вали к своей любовнице, пусть она тебя кормит! Шатаешься по бабам, а жрать-то сюда приходишь!

— Простите, а вы точно официантка?

***

— У меня для тебя не очень хорошая новость.

– Я чувствовал! Ко мне в окно сегодня птица залетела…

— Ну вот, я — как та птица. Точнее сказать невозможно.

***

— Святой отец, я совершил все 7 смертных грехов за 30 минут.

— Как?

– Я был очень зол и завидовал соседу, поэтому лениво соблазнил его жену, съел все его продукты из холодильника и не поделился.

— Ты забыл гордыню.

— Нет, я очень горжусь этим!

***

Понятно, почему Дед Мороз ходит со Снегурочкой вдвоем. Потому что ходили б втроем со снеговиком — был бы уже митинг.

***

Первое правило молодожена: забудь все, чем тебя кормила мама.

***

Если вы сидите в метро и на вас пристально смотрят — расслабьтесь: скорее всего, за вашей спиной находится схема метрополитена.

***

— Почему вон у того танка на броне кошка?

— Это они прибор ночного видения пропили!

Напомним, власти устроили россиянам «путешествие во времени».

Как сообщала Politeka, хромающего Путина провожала в туалет целая толпа.

Также Politeka писала, что Соколова подняла на смех наполеоновские планы Пушилина.