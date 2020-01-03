Чтобы показать, кто в доме хозяин, отец семейства носил бейджик
Когда во время знакомства мужчины говорят Люсе «приятно познакомиться», она всегда отвечает «не спешите с выводами».
***
— Не люблю читать книги: всегда слишком много персонажей, забываю и запутываюсь, кто есть кто.
— Почитай «Робинзона Крузо», тебе понравится.
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***
Прежде чем возлюбить врагов, для раскачки попытался возлюбить ближних. Запнулся на теще.
***
— Я на днях с двумя девушками познакомился. Они зимой в проруби плавают.
— Моржихи, что ли?
— Ну, одна точно моржиха, а другая — ничего так, симпатичная.
***
Если вам скучно, встаньте у входа в кожно-венерологический диспансер и укоризненно качайте головой.
***
— Твою ж мать, у меня воды отошли! Ну почему со мной всегда случается то, чего не ждешь?
— Петрович, ты можешь менее эмоционально чинить раковину?
***
— Вали к своей любовнице, пусть она тебя кормит! Шатаешься по бабам, а жрать-то сюда приходишь!
— Простите, а вы точно официантка?
***
— У меня для тебя не очень хорошая новость.
– Я чувствовал! Ко мне в окно сегодня птица залетела…
— Ну вот, я — как та птица. Точнее сказать невозможно.
***
— Святой отец, я совершил все 7 смертных грехов за 30 минут.
— Как?
– Я был очень зол и завидовал соседу, поэтому лениво соблазнил его жену, съел все его продукты из холодильника и не поделился.
— Ты забыл гордыню.
— Нет, я очень горжусь этим!
***
Понятно, почему Дед Мороз ходит со Снегурочкой вдвоем. Потому что ходили б втроем со снеговиком — был бы уже митинг.
***
Первое правило молодожена: забудь все, чем тебя кормила мама.
***
Если вы сидите в метро и на вас пристально смотрят — расслабьтесь: скорее всего, за вашей спиной находится схема метрополитена.
***
— Почему вон у того танка на броне кошка?
— Это они прибор ночного видения пропили!
Напомним, власти устроили россиянам «путешествие во времени».
Как сообщала Politeka, хромающего Путина провожала в туалет целая толпа.
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