В Хмельницкой области произошел конфуз с главной новогодней елкой

Так, в поселке Дунаевцы украшенная зеленая красавица рухнула прямо на главной площади, пишет Рoliteka.net. При этом инцидент произошел до наступления Нового года.

Как оказалось, дерево свалилось из-за сильного ветра. К счастью, никто не пострадал.

В одной из групп в Фейсбуке была сделана соответствующая публикация с фото. На место события прибыли коммунальщики, которы поставили елку на место.

В сети стали активно обсуждать конфуз.

"А, может, это на счастье?", "Упасть но красиво", "Что-то она уменьшилась", "Бл**а муха це капец это капец перед новым годом кому добавили работы блин позор это "залет", "Знаки", "Какие хозяева-такая елка !!!!! 😈😈😈😈😈😈😈", "Электричество пропало, воды дома тоже нет, В центре елочка упала, с Новым годом! Всем привет!", "Позор дунаевцы, до чего докатились,,,, 🍾🎄🥂", "Напылася я пяна.......", "Умора и только потому что не место там елке, было много комментариев, но не слушали то вот и последствия", "Упала елка. Бежат, фотографируют, радуются, злорадствуют. Дикари. И никто не бросил клич: "Люди, елка упала. Собираемся, надо поднять!» Зато ищут виновных, из-за углов радуются. Не будет у нас толку с такими людьми", - написали пользователи.

Напомним, в Одессе в новогоднюю ночь продавцы елок побросали нереализованный товар посреди улиц.

Сотни зеленых красавиц в одночасье превратились в ненужный «балласт», который нерадивые продавцы бросили и ушли.

Тем временем убирать хвойные завалы на улицах Одессы поручили сотрудникам коммунальных служб.

Ранее мы писали, что одесситы смогут обменять ненужную елку на сладости.

Об этом рассказал глава Департамента городского хозяйства Одесского горсовета Дмитрий Жеман.

Он предлагает одесситам не выбрасывать после нового года елки и сосны, а относить их в определенные локации. Взамен хвойного дерева горожанам будут выдавать, по его словам, конфеты.

Ранее сообщалось, что в сети раскритиковали главную елку, которую установили в центре Киева.

Напомним, цены на елки заставят одесситов потерять дар речи: сколько стоят новогодние красавицы

Как писала Politeka, скандал разгорелся вокруг главной елки Украины: "до цивилизации далеко"

Также Politeka сообщала, улицы Одессы завалены сотнями елок, кадры хаоса: детали произошедшего