Психиатр поздравляет своего пациента с прогрессом в лечении.
— И это вы называете прогрессом??? Шесть месяцев назад я был Наполеоном, а сейчас — никто...
***
— Почему наших чиновников до сих пор не удалось пересадить в отечественные автомобили?
— Никто из них еще не определился с отечеством.
Катя Осадчая в одном полотенце показала свои формы во всей красе: "Горбунову повезло"
Заворотнюк пропала не из-за рака: раскрыта тайна актрисы, «Хочет уйти от…»
Брежнева решилась на пластику из-за молодой "любовницы" Меладзе: "Вера, зачем?"
Больную раком Заворотнюк настигла новая беда: "врачи делают все возможное..."
***
Звонок в цирк:
– Здравствуйте, я говорящая лошадь, и я хочу у вас работать.
– Здравствуйте. А что вы умеете?
– Жонглировать, блин.
***
Судят мужика за браконьерство. Судья:
— И как вы могли, охотясь на обычного кулика, подстрелить очень редкого желтопяточного кулика?
Подсудимый, стоя к залу спиной, наклоняется к судье и приглушенным голосом:
— Я отвечу, только скажите — моя жена сейчас на меня смотрит?
Судья:
— В зале много женщин — откуда я знаю, которая ваша?! !
Подсудимый:
— Вот и я не знал, кто из этих куликов желтопяточный...
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Вы видели, как женщина извлекает лифчик через рукав кофты? Представьте, что она может сделать с вашим мозгом.
***
Существуют 2 причины, по которым может тормозить компьютер:
1. Вирус.
2. Антивирус.
***
Дочь учится на повара. Мать:
— А вам разрешают есть то, что вы приготовили?
Дочь (сквозь слезы):
— Нас заставляют...
***
— Как себя чувствует твой попугай?
— Бедняга умер...
— От старости?
— Hет, от огорчения. С тех пор, как я женился, ему не удалось вставить ни слова.
***
– Посмотри, на кого ты стал похож! Скоро в дверь не пролезешь! Неделю ходим по гостям и ты все жрешь эти салаты, пироги, торты...
– Так вкусно же! Не могу остановиться.
– А то, что мы теперь из-за тебя закон нарушаем, это как?
– Какой закон?
– О запрете содержания бегемотов в домашних условиях.
Напомним, Путина высмеяли за «феню» на официальной встрече: «в Бутырку на курсы его».
Ранее Politeka сообщала, украинский карикатурист умело высмеял Путина.
Также Politeka писала, что Дмитрия Медведева подняли на смех в Европе.