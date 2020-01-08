Психиатр поздравляет своего пациента с прогрессом в лечении.

— И это вы называете прогрессом??? Шесть месяцев назад я был Наполеоном, а сейчас — никто...

***

— Почему наших чиновников до сих пор не удалось пересадить в отечественные автомобили?

— Никто из них еще не определился с отечеством.

***

Звонок в цирк:

– Здравствуйте, я говорящая лошадь, и я хочу у вас работать.

– Здравствуйте. А что вы умеете?

– Жонглировать, блин.

***

Судят мужика за браконьерство. Судья:

— И как вы могли, охотясь на обычного кулика, подстрелить очень редкого желтопяточного кулика?

Подсудимый, стоя к залу спиной, наклоняется к судье и приглушенным голосом:

— Я отвечу, только скажите — моя жена сейчас на меня смотрит?

Судья:

— В зале много женщин — откуда я знаю, которая ваша?! !

Подсудимый:

— Вот и я не знал, кто из этих куликов желтопяточный...

***

Вы видели, как женщина извлекает лифчик через рукав кофты? Представьте, что она может сделать с вашим мозгом.

***

Существуют 2 причины, по которым может тормозить компьютер:

1. Вирус.

2. Антивирус.

***

Дочь учится на повара. Мать:

— А вам разрешают есть то, что вы приготовили?

Дочь (сквозь слезы):

— Нас заставляют...

***

— Как себя чувствует твой попугай?

— Бедняга умер...

— От старости?

— Hет, от огорчения. С тех пор, как я женился, ему не удалось вставить ни слова.

***

– Посмотри, на кого ты стал похож! Скоро в дверь не пролезешь! Неделю ходим по гостям и ты все жрешь эти салаты, пироги, торты...

– Так вкусно же! Не могу остановиться.

– А то, что мы теперь из-за тебя закон нарушаем, это как?

– Какой закон?

– О запрете содержания бегемотов в домашних условиях.

Напомним, Путина высмеяли за «феню» на официальной встрече: «в Бутырку на курсы его».

Ранее Politeka сообщала, украинский карикатурист умело высмеял Путина.

Также Politeka писала, что Дмитрия Медведева подняли на смех в Европе.