Художник Сергей Елкин славится своими карикатурами на российского президента Владимира Путина

Так, недавно на странице в Фейсбук Елкин опубликовал новое высмеивающее российского лидера изображение, пишет Рoliteka.net.

Владимир Путин был представлен мультяшным персонажем. Карикатурист нарисовал президента с большими глазами и носом. Мультяшный президент держит в руках маленький скиптр и пиктограмму.

Рот у карикатурного Путина приоткрылся. Позади виден размытый пейзаж.

Как оказалось, данное творение художник выставил на аукцион. Как говорится, в подписи: "Фанера, акрил, масло, сметана...".

За день пост собрал более 700 лайков и много комментариев. Люди строили свои догадки, о чем рассказывает картинка.

"Что, Путин идёт из Кремля пешком чтобы выгнать из Якутска шамана?!", "Это аркан Таро Король денариев?", "Войдёте в историю как Налбандян", "Дед шамана изгоняет", "Этого не хочу, даже в исполнении гения. 🤢 Хотя картина с ним «В последний путь» на фоне Лебединого озера могла бы и порадовать", "А икорки можно добавить? Чёрной, баночки две?", " ... майонез, горчица ...соль и сахар по вкусу ..", "Слишком позитивно: розовые щечки, бубен... А можно картину: утопление камлающего в водах Москва-реки?)", "А как у вас со здоровьем? При определенных обстоятельствах картина может стать дороже", "Масло, надеюсь, скрепное, пальмовое?", - написали пользователи сети.

Напомним, шаман из Якутии Александр Габышев, который ранее шел в Москву, чтобы «изгнать» президента РФ, снова возобновил свой поход. Так, на этот раз он вышел не один, а с двумя сопровождающими и четырьмя собаками.

"Мы на связи с людьми из отряда Габышева. Сегодня около 5 утра его сторонник Ворон рассказал о том, что Габышев вышел с двумя людьми и четырьмя собаками и возобновил поход", - сказал координатор правозащитной организации Правозащита Открытки Алексей Прянишников.

Однако позже стало известно, что шамана снова задержали.

Выяснилось, что накануне сотрудники ФСБ приходили домой к сестре шамана, которая отправила силовиков искать брата на трассе.

Напомним, изгнание Путина из Кремля: шаман возобновил поход с новыми силами, "уже не один"

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