Анастасия Волочкова добавила 1700 фотографий в альбом «Если честно, не очень люблю фоткаться»
Маска одноразовая порвалась — двух недель не относил. Ребят, средний класс, подскажите, лучше зашить или заклеить?
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Людям, которые живут мечтой о встрече с другой, более развитой цивилизацией, наверняка стоит вспомнить о судьбе американских индейцев!
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Долги за коммуналку бьют рекорды, но проблем можно избежать: за что украинцам разрешили не платить
Банкоматы в Украине исчезнут, эксперт раскрыл детали: "Нацбанк хочет..."
Денежные переводы и счета блокируют, появилось срочное сообщение НБУ: что делать украинцам
Новый муж Собчак Богомолов сделал срочное заявление, узнав о диагнозе экс-супруги: «тест показал…»
Он:
— Быстрее вызывай скорую, у меня, кажется, сердечный приступ!
Она (берет его телефон):
— Какой у тебя пароль?
— Все, не надо, вроде бы отпустило...
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Мысль китайского философа Чанг Инг Ю: Тот, кто в течение дня активен, как пчела, силен как бык, вкалывает, как лошадь и приходит вечером домой уставшим как собака, должен проконсультироваться с ветеринаром, есть большая вероятность, что он осел.
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У меня из смартфона пропал шагомер. Наверное, он, проанализировав мою активность за последние два месяца, решил, что я умер, и самоудалился
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Ты умен, молод, креативен, талантлив? Амбициозен, уверен в себе, полон свежих идей? А делать хоть что-нибудь умеешь?!
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Шел мимо площадки, там много детей было. Но больше всего запомнилась одна девочка. Она закричала, да так, что весь двор слышал: "Папа, или ты быстро подойдешь ко мне, или я попрошу бабушку опять приехать к нам на неделю". И папа побежал.
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Титул "известный блогер" — это примерно как "известный суслик". Известен-то он известен, но в основном только другим сусликам.
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Помню, как школьный трудовик сказал нам: "Жизнь — это вам... не это". И знаете, с тех пор ни одна философская система не смогла опровергнуть эту гармоничную концепцию.
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Мужчина в возрасте приходит в отдел кадров фирмы. Кадровик:
— К сожалению, вы нам не подходите. Нам нужны люди молодые, амбициозные, способные творчески расти!
Мужчина:
— И все-таки запишите мой телефон. Когда выяснится, что у вас все творчески растут, а работать некому — позвоните.
После двух месяцев самоизоляции и обжираловки в квартире было обнаружено два антитела.
Напомним, Путина высмеяли за «феню» на официальной встрече: «в Бутырку на курсы его».
Ранее Politeka сообщала, украинский карикатурист умело высмеял Путина.
Также Politeka писала, что Дмитрия Медведева подняли на смех в Европе.