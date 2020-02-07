Российский президент Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл вызвали волну пересудов в сети

Поводом послужила фотография, сделанная в коридоре Кремля, а поделился ею на своей странице в Twitter блогер Майкл Арвинский, передает Politeka.

«Гундяев и Путин идут по кремлёвскому коридору. Фото реальное», – подписал он кадр.

На снимке – тени президента и патриарха, причем первый выглядит довольно убого: Кирилл возвышается над ним, словно гора.

В комментариях пользователи не замедлили с сарказмом.

«Герасим и муму какие-то)», «Гэндальф и Фродо», «сказ о попе и работнике его ...», «Когда карлики отбрасывают большие тени, это означает, что мы живем при закате», «Как попы на карикатурах раннего СССР», «Театр теней», «Тени Мордора», «Единение власти с РПЦ», «У Гундяева с размером всё в порядке», «Из Хоттабыча )) где тень в помощниках бегала ))», «Как будто ребенок сидит на коленях у санты», – пишут под публикацией.

Ранее мы рассказывали, что патриарх Кирилл в Рождественском послании призвал верующих отказаться от комфорта как наивысшей ценности. По его словам, «Господь рождается не в царских чертогах, а в убогой пещере, в последней нищете. Казалось бы, что может быть хуже вертепа и беднее яслей для скота? Но есть такое место – это выжженная грехом пустыня сердца человека, удалившегося от Бога, опустошенного, порабощенного страстями».

Слова патриарха очень быстро нашли отклик в соцсетях, где блогеры отвели душу, обвинив Кирилла в лицемерии, поскольку давно известно, что он – человек далеко не бедный.

Напомним, Путина уличили в визитах к экзорцисту.

Как сообщала Politeka, РПЦ жестко оскандалилась «секцией для взрослых».

Также Politeka писала, что Путин ошарашил патриарха Кирилла новой внешностью.