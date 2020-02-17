Мэр Киева Виталий Кличко вслед за президентом Украины Владимиром Зеленским сделал селфи с основателем соцсети Фейсбук Марком Цукербергом во время Мюнхенской конференции

Как передает Politeka.net, чиновник поделился фото в на том же Фейсбуке, подписав: "Той випадок, коли про селфі попросили не мене, а я сам😁".

Пользователи сети взорвались сарказмом в комментариях под этим постом, вспомнив, в частности, как Кличко проводил в столице ремонт Шулявского моста.

"Да не, Цукер подошёл и говорит – йо*а это ж ты мост построил оху*тельный за два года на Шулявке! Видел проект! Уровень! Давай селфач завалим что б я всем показал его и детям и внукам какие идиоты есть на свете"

"А можете так же «а я сам» в отставку уйти?"

"Якби Марк знав скільки часу ремонтується шляхопровід на Комарова біля ст. Борщагівка і скільки люди стоять в заторах через - спочатку сильно би здивувався, а потім відмовив би в селфі"

"Це Марк такого высокого зросту, чи Ви, Віталію, в глубокому пліє?;)"

"То чому тільки селфі?) Запросіть у столицю України на авто, це ж теж Європа! Покажете київськи дороги, архітектуру, мости, аромати аераторної станції та сміттеспалювального заводу, щильність нових мікрорайонів та кількість навчально-освітніх закладів, державних поліклінік, парків та парковок! Є ж чим хвалитись!!!"

"Той випадок, коли Марк не наважився відмовити"

"запросіть його смм-щиком у київраду. кажуть, що він спєц"

Напомним, селфи с Цукербергом также похвастался Зеленский, подписав фото: «Сближаем мир. Делаем это вместе». Стоит отметить, многие украинцы в комментариях в сети просят президента "намекнуть" Цукербергу об открытии офиса Фейсбук в Киеве, а также удалить фейковые аккаунты российских спецслужб.

Ранее мы сообщали, раскрылась грандиозная ложь Кличко, касающаяся строительства Шулявского моста.

Так, доктор технических наук и общественный деятель Михаил Поживанов прокомментировал трехкратный рост стоимости работ по реконструкции путепровода с момента проведения тендера. А также спешку Кличко - напомним, вместо заявленных 17 месяцев, работы были сделаны за 10, и мост открыли в конце декабря 2019 года.

"Первая цифра была в пределах 520-560 миллионов гривен (речь о тендере, - прим. ред). Был предложен тогда альтернативный проект, который тянул на 800 миллионов, но сказали, что денег таких нет. Этот проект предусматривал развязку... Кличко отказался, а сегодня получается, для того, чтобы успеть, он деньги уже не считает. Ему надо чисто политически сделать это и показать до конца года, что он на что-то способен", - отметил Поживанов.

Напомним, эксперт вынес жестокий вердикт Кличко и Микитасю

А еще Politeka писала, что Кличко довел до бешенства строительством Шулявского моста, это последняя капля