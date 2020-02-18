Бывает, копишь-копишь на машину, а потом срываешься... и покупаешь в свою больницу томограф. Ибо проверка нагрянула

С развитием склероза как-то само собой забывается всё плохое. Постепенно теряя зубы, понимаешь, что еда – не главное в жизни. Боли в суставах приводят к пониманию, что нет в жизни причин бегать и суетиться. А прогрессирующая потеря слуха всё чаще заставляет помалкивать. Вот так с возрастом и приходит то, что окружающие называют мудростью.

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Не стала ждать утра… Позавтракала на ночь…

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Пришел на кухню, чтобы сделать кофе, но вместо этого обожрался. О каком доверии к людям может идти речь, если даже себе верить не можешь?

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- Уважаемый, а Вы никогда не задумывались над гранью парадоксов и над перспективой её расширения?

- Прошу прощения, но я завязал...

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Пытаюсь опознать музыкальный инструмент через гугл, в шаге от того, чтобы начать вбивать названия "детеныш домры" и "гитара с маленьким лицом".

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- Мне придётся вас оштрафовать, вы едете по детскому билету, а на вид вам уже лет 25!

- Вот видите, сколько времени мне пришлось ждать вашу электричку! Вам должно быть стыдно!..

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- Когда вы в последний раз читали? И что это было?

- Инструкция к таблеткам. Много букв, есть интересные вещи. Сюжет не то, чтобы держит, но вариативность концовок впечатляет.

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- Вирус, вирус, запишись на папирус. С папируса на флешку, с флешки на Олежку. С Олежки на Якова. С Якова на всякого. Произнеси это три раза и будешь в безопасности.

- Извините, а Вы точно наш новый министр здравоохранения?

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Сегодня увидел рекламу корма для собак старше 7 лет, который "Возвращает вкус к жизни". Думаю для себя такой прикупить.

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- Сёма, а ты чего без маски ходишь? Не боишься заразиться коронавирусом?

- Изя, мне 75 лет, у меня гипертония, простатит, псориаз, камни в почках, тахикардия и аллергия на кошек. Там такая конкуренция среди стремящихся меня добить болячек, что если в организм ещё и коронавирус попадет, он просто станет в очередь.

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- Доктор, у меня ухудшилось зрение, в даль стал хуже видеть.

- Так, подойдите к окну и посмотрите, что вы видите?

- Я вижу солнце.

- Блин, так куда уж дальше-то?..

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- Почему вы сразу не позвонили в полицию, когда на вас напал квартирный вор?

- Так всё как всегда же было, когда домой пьяным прихожу - по лбу скалкой, звёзды из глаз, вырубился, очнулся, шишка на лбу, тихонечко дополз до дивана, замер до утра. Откуда же я знал, что жена к тёще уехала!

Напомним, Путина высмеяли за «феню» на официальной встрече: «в Бутырку на курсы его».

Ранее Politeka сообщала, украинский карикатурист умело высмеял Путина.

Также Politeka писала, что Дмитрия Медведева подняли на смех в Европе.