В сети представили, как выглядели бы пожелания от украинских политиков с Международным женским днем

Как передает Politeka.net, открытки опубликовали в Telegram-канале Perepichka News.

По мнению автора, нардеп от ОПЗЖ Илья Кива поздравил бы женщин в образе полуголого мачо плеткой.

Уже экс-премьер Украины Алексей Гончарук потребовал бы отдельную плату за доставку второго букета.

Бывший глава ОП Андрей Богдан в пляжной рубашке позвал бы прекрасную половину человечества с собой на Сейшелы.

Петр Порошенко предлагает сладкий подарок.

Слуга народа Брагар, который оскандалился из-за пенсионерки с собакой, предлагает домашнего любимца, да подороже.

Не оставил женщин без внимания и олигарх Игорь Коломойский, который в компании пресс-секретаря Владимира Зеленского, преподнёс дамам букет.

Ранее президент Владимир Зеленский также поздравил женщин с праздником и перечислил их подвиги и на первое место поставил защиту Родины.

Напомним, 8 марта 2020: оригинальные подарки для мамы, бабушки и тещи, что нельзя дарить близким.

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