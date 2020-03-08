В сети представили, как выглядели бы пожелания от украинских политиков с Международным женским днем
Как передает Politeka.net, открытки опубликовали в Telegram-канале Perepichka News.
По мнению автора, нардеп от ОПЗЖ Илья Кива поздравил бы женщин в образе полуголого мачо плеткой.
Роскошная жена Артура Пирожкова посветила пятой точкой в прозрачной юбке: "Просто потрясающая!"
Женька из "Сватов" без стыда расставила ноги на камеру: "Где таких делают?"
Кендалл Дженнер заворожила формами в пикантном наряде: "Плохая девочка"
Лорак отправилась в Киев забирать ребенка у бывшего мужа: "При всем параде"
Уже экс-премьер Украины Алексей Гончарук потребовал бы отдельную плату за доставку второго букета.
Бывший глава ОП Андрей Богдан в пляжной рубашке позвал бы прекрасную половину человечества с собой на Сейшелы.
Петр Порошенко предлагает сладкий подарок.
Слуга народа Брагар, который оскандалился из-за пенсионерки с собакой, предлагает домашнего любимца, да подороже.
Не оставил женщин без внимания и олигарх Игорь Коломойский, который в компании пресс-секретаря Владимира Зеленского, преподнёс дамам букет.
Ранее президент Владимир Зеленский также поздравил женщин с праздником и перечислил их подвиги и на первое место поставил защиту Родины.
Напомним, 8 марта 2020: оригинальные подарки для мамы, бабушки и тещи, что нельзя дарить близким.
Как сообщала Politeka, поздравления с 8 марта: красивые стихи для самых близких женщин.
Также Politeka писала, оригинальные поздравления на 8 марта: красивая проза для родных и любимых женщин.