На похоронах усопшего так хвалили, что вдова два раза подходила к гробу, чтобы посмотреть, кто там лежит

Насколько проще была бы жизнь, если бы теоремы по геометрии можно было доказать фразой: "Ну видно же".

***

Блин, тяжко программистам живется... Придешь в гости пива попить, а там сразу просят посмотреть, чем комп заболел. Интересно, каково проктологам?

***

— Помни, что Жизнь — как езда на велосипеде: если тебе тяжело, — значит ты идешь на подъем!

— Судя по всему, я езжу без седла, и по кочкам…

***

Две причины, по которым я не доверяю людям: 1. Я не знаю их. 2. Я знаю их.

***

— Папочка! Можно я тебя поцелую?!

— Денег нет! Меня уже мама поцеловала.

***

Молодой папаша говорит утром жене:

– Ты слышала, сегодня ночью наш ребенок жутко храпел!

– Не волнуйся, это памперсы, которые дышат!!!

***

Уговаривает колобок медведя не есть его:

— Миша, ну не ешь ты меня, зачем тебе это надо? Меня по амбарам мели, по сусекам скребли, в общем — пыль, грязь, стекло, окурки …

***

— Я вчера на пляже видел двух купающихся девушек! Совершенно обнаженных!

— В такой холод?! Наверное, моржи!

— Ну одна точно морж, а вторая ничего, симпатичная.

***

Мужик сказал — мужик сделал.

Женщина сказала — мужик сделал.

Женщина сделала — ну что тут скажешь...

***

— Я решил девушке романтику устроить. Наполнил ванну шампанским, на три минуты отвернулся — пол-ванны нет, она в дрова!

***

Рекламщики, хоть немного подумайте, прежде чем запускать свои творения в эфир. Ну что это такое: "Как в 50 выглядеть на все 100"?!

***

Утро. Теща выходит из своей комнаты и жалуется:

– Всю ночь комары кусали — утром проснулась, а подушка в крови.

Зять:

– Так их после этого рвало!

Напомним, Путина высмеяли за «феню» на официальной встрече: «в Бутырку на курсы его».

Ранее Politeka сообщала, украинский карикатурист умело высмеял Путина.

Также Politeka писала, что Дмитрия Медведева подняли на смех в Европе.