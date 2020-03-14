На похоронах усопшего так хвалили, что вдова два раза подходила к гробу, чтобы посмотреть, кто там лежит
Насколько проще была бы жизнь, если бы теоремы по геометрии можно было доказать фразой: "Ну видно же".
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Блин, тяжко программистам живется... Придешь в гости пива попить, а там сразу просят посмотреть, чем комп заболел. Интересно, каково проктологам?
Официально: в Украине ввели чрезвычайное положение, все ТЦ закрываются, экстренное заявление
ПриватБанк попросил украинцев не заходить в отделения: появилось срочное обращение
Лютая стихия обрушится на Одесчину, часть территорий окажется под водой: тревожные данные
Счета украинцев загоняют в минус: ПриватБанк объяснил, что происходит
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— Помни, что Жизнь — как езда на велосипеде: если тебе тяжело, — значит ты идешь на подъем!
— Судя по всему, я езжу без седла, и по кочкам…
***
Две причины, по которым я не доверяю людям: 1. Я не знаю их. 2. Я знаю их.
***
— Папочка! Можно я тебя поцелую?!
— Денег нет! Меня уже мама поцеловала.
***
Молодой папаша говорит утром жене:
– Ты слышала, сегодня ночью наш ребенок жутко храпел!
– Не волнуйся, это памперсы, которые дышат!!!
***
Уговаривает колобок медведя не есть его:
— Миша, ну не ешь ты меня, зачем тебе это надо? Меня по амбарам мели, по сусекам скребли, в общем — пыль, грязь, стекло, окурки …
***
— Я вчера на пляже видел двух купающихся девушек! Совершенно обнаженных!
— В такой холод?! Наверное, моржи!
— Ну одна точно морж, а вторая ничего, симпатичная.
***
Мужик сказал — мужик сделал.
Женщина сказала — мужик сделал.
Женщина сделала — ну что тут скажешь...
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— Я решил девушке романтику устроить. Наполнил ванну шампанским, на три минуты отвернулся — пол-ванны нет, она в дрова!
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Рекламщики, хоть немного подумайте, прежде чем запускать свои творения в эфир. Ну что это такое: "Как в 50 выглядеть на все 100"?!
***
Утро. Теща выходит из своей комнаты и жалуется:
– Всю ночь комары кусали — утром проснулась, а подушка в крови.
Зять:
– Так их после этого рвало!
Напомним, Путина высмеяли за «феню» на официальной встрече: «в Бутырку на курсы его».
Ранее Politeka сообщала, украинский карикатурист умело высмеял Путина.
Также Politeka писала, что Дмитрия Медведева подняли на смех в Европе.