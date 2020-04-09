Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России Владимира Путина, высмеяли за сомнительное средство против китайского вируса

Как сообщает Politeka.net, фотография представителя Кремля накануне появилась в российских СМИ и социальных сетях.

Недавно на одном из совещаний в Кремле Дмитрий Песков появился без маски, но с бейджем, который называют "блокатором вирусов". Позже пресс-секретарь Путина признался, что сам купил это приспособление в аптеке.

Так называемый "блокатор" представляет из себя бейдж, внутри которого находится картридж с диоксидом хлора. Вещество постепенно выделяется из пористого минерального сорбента. Якобы, диоксид хлора обеззараживает воздух в пределах одного кубического метра и подавляет вирусы гриппа А и аденовирусы.

Многие эксперты скептически высказались в СМИ по поводу таких бейджей. Они отметили, что эффективность "блокаторов" против коронавируса не доказана испытаниями. К тому же, диоксид хлора является ядовитым для человека.

Пользователи едко высмеяли Дмитрия Пескова. Комментаторы усомнились в адекватности самого пресс-секретаря и всего окружения Владимира Путина. Некоторые даже посоветовали поцепить потенциально ядовитый бейдж самому российскому президенту.

"Тут главное не мешать"; "Кто бы сомневался в интеллекте окружения Путина"; "Да пусть носит самоликвидатор, его дело..."; "Обеими руками черпай говорю!"; "Господи боже Иисусе Христе прими раба твоего усатого и плешивого заодно"; "Быстрее окочурится и деду пусть два повесит"; "Шефу купи"; "Травит Путина газом!", - пишут в соцсетях.

Напомним, Путин глупо опозорился с подарком от Лукашенко: «Карлик разбушевался».

Как сообщала Politeka, соцсети высмеяли Пескова, который отказался говорить об отношениях Путина и Медведева.

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