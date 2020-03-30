Над российским президентом Владимиром Путиным продолжают ярко насмехаться в социальных сетях

Об этом пишет Politeka.net.

Поводом для появления едких комментариев стало откровение Дмитрия Пескова о том, что перед встречей с Владимиром Путиным всех заставляют сдавать тесты на коронавирус.

Соответствующую публикацию в своем личном микроблоге Twitter опубликовал обыкновенный кремлевский пропагандист Дмитрий Смирнов.

"Песков: Участники рабочих встреч, которые приходят на прием к президенту, заранее сдают тест на коронавирус. Сотрудники, которые находятся в непосредственной близости к президенту, сдают тесты. Все, что нужно, чтобы застраховать президента от какой-то опасности, все делается", - сказано в публикации.

Россияне с юмором отреагировали на пост Смирнова и отметили, что Владимир Путин - обыкновенный трус.

"Сейчас важно желтый костюм не прое**ть! Он у нас один", "Дед очкует", "Пескова уволить надо, за то что ходит по тусовкам", "Не поможет, дед скоро к алкашу ельцину поедет", "Показуха и в Африке показуха!", "Главное, чтобы бабушка не заболела. Иначе стране пипец", "Заранее сдают тест - это за полгода наверное?", - шутят они в комментариях под публикацией пропагандиста.

Ранее мы рассказывали, что Владимир Путин оконфузился во время обращения к россиянам.

Пафосную публикацию в своем микроблоге Twitter сделал российский пропагадист Дмитрий Смирнов, называющий себя "журналистом кремлевского пула".

"Песков о подготовке обращения Путина к нации: Совещание длилось часа три, высказывались разные прогнозы развития ситуации. В итоге вечером президент принял решение выступить с заявлением к людям. Споры были, потому что это беспрецедентная ситуация, идеальный шторм", - сказано в публикации.

Пользователи гневно отреагировали на показуху Кремля и отметили, что Владимир Путин "начал шатать лодку" в своих интересах.

Напомним, Путин взбесил россиян выходкой во время карантина, сеть кипит.

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