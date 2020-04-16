Небывалое зрелище, как два клана выдр идут друга на друга "стенка на стенку", вызвало ажиотаж в сети

Как передает Politeka.net, кадры "звериной войны" опубликованы в Твиттере (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз). 

Известно, что инцидент произошел в Сингапуре. На записи видно, как стаи зверьков стремительно плывут на встречу друг другу, а потом начинают бой стенка на стенку.

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Но все не просто так. За впечатляющим батлом стоит целая история. Оказывается, "команду" справа называют Бишан, это самый большой клан в Сингапуре. Бойцы слева — из семьи Марина, занимающей второе место по численности в стране.

Драки между этими двумя кланами довольно жестокие. Все началось пять лет назад, когда семья Бишан развязала войну. Тогда они обитали в парке Bishan-Ang Mo Kio, а клан Марина жил в одноимённом заливе. Но Бишан решили переселиться и выгнали Марина из дома. Ущемленная семья перебралась к побережью моря, но не была приспособлена к ни к бурной воде, ни к крутым берегам.

За судьбой сингапурских выдр следят тысячи человек - в соцсетях есть целые группы, посвященные этим зверькам.

Видео активно комментируют. Пользователи отмечают, что у животных - "все как у людей".

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