Вот это да!

Небывалое зрелище, как два клана выдр идут друга на друга "стенка на стенку", вызвало ажиотаж в сети

Как передает Politeka.net, кадры "звериной войны" опубликованы в Твиттере (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Известно, что инцидент произошел в Сингапуре. На записи видно, как стаи зверьков стремительно плывут на встречу друг другу, а потом начинают бой стенка на стенку.

Но все не просто так. За впечатляющим батлом стоит целая история. Оказывается, "команду" справа называют Бишан, это самый большой клан в Сингапуре. Бойцы слева — из семьи Марина, занимающей второе место по численности в стране.

Драки между этими двумя кланами довольно жестокие. Все началось пять лет назад, когда семья Бишан развязала войну. Тогда они обитали в парке Bishan-Ang Mo Kio, а клан Марина жил в одноимённом заливе. Но Бишан решили переселиться и выгнали Марина из дома. Ущемленная семья перебралась к побережью моря, но не была приспособлена к ни к бурной воде, ни к крутым берегам.

За судьбой сингапурских выдр следят тысячи человек - в соцсетях есть целые группы, посвященные этим зверькам.

Видео активно комментируют. Пользователи отмечают, что у животных - "все как у людей".

"Как понять кто за наших, а кто против?"

"Глянь-ка, у них и тактика есть - тот отряд, что справа наступал, засадный полк по берегу пустил, чтобы с фланга атаковать"

"Как они договариваются, когда драка будет?"

"Их тут шубы на две..."

"На московское метро сегодня похоже"

"деревенские войны"

"Вот это да! Теперь я и это видела"

"самое милое побоище"



Пока люди сидят на карантине, выдры устраивают драки стенка на стенку. Все, конечно же, из-за территории и власти pic.twitter.com/nbnSgwSTfp — Лента.ру (@lentaruofficial) April 15, 2020

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