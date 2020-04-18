Все те, у кого родится ребенок через 9 месяцев, получат штраф за несоблюдение безопасной дистанции
– А я буду курить на кухне, а руку с сигаретой высовывать в балконную дверь.
— Ну, ты — рисковый парень!
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Знойная Ким Кардашьян без одежды свела с ума спелыми формами: мечта любого мужчины
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Расизм противоречит духу нашего народа. Мы, как высшая раса, должны быть выше этого.
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Когда он бросил пить, она обратила внимание на другие его недостатки…
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Кругом смелые, сильные люди, но пельмешки в воду бросать боятся все.
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Самое важное — успеть лечь спать до того, как захочется жрать.
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Похоже, основная задача деятельности Рады в том, чтобы все москали со смеху померли…
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Теперь к европейским политикам, не попавшим в «черный список Путина», нужно относиться с подозрением — они могут быть агентами Кремля!
Не переживай ты из-за всякой хрени, всякая хрень ведь из-за тебя не переживает.
***
Голова еще работает как часы, но если завести забудешь…
***
Законченное предложение из пяти глаголов без знаков препинания и союзов: «Решили послать сходить купить выпить».
***
Мало просто выйти на пенсию, надо еще на ней удержаться.
***
— Ох, нифига себе у тебя пузяра! Капец ты жиробасина!
— А вы действительно диетолог?
***
— Мам, а что такое «полиандрия»?
— Это когда ловкий Амур из своего лука одновременно пускает несколько стрел и все попадают в цель.
— А разве такое возможно?
— Не знаю. Спроси у папы.
— У которого?
***
— Милый, я тебе не говорила, что ты у меня самый лучший?
— Нет!
— Блин, а кому же я вчера это говорила!?
***
Одежда — основной источник дохода хорошей женщины: муж ей платит за то, что она одевается, плюс любовники за то, что раздевается.
***
Когда Архимед залез в ванну, он понял, что Эврика уже там…
***
— Одни народы в мире снимают стресс с помощью крепкого спиртного, другие, не признающие спиртное, снимают стресс с помощью активного секса и воспитания многочисленного потомства, а потом массово приходят на помощь обессилевшим первым и спасают их страны и территории от вымирания.
— А вместо благодарности слышат: «Понаехали!».
***
Прихожу вечером домой. Теща сидит в кресле и гладит своего ротвейлера. Увидев меня, показывает на меня пальцем и говорит собаке:
— Зять!
***
А ты облизываешь этикетку от йогурта?
***
Напомним, настоящее лицо Путина показали в сети: «Источник заразы».
Как сообщала Politeka, «Помогите!»: Сердючка публично закатила истерику, видео попало в сеть.
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