Все те, у кого родится ребенок через 9 месяцев, получат штраф за несоблюдение безопасной дистанции

– А я буду курить на кухне, а руку с сигаретой высовывать в балконную дверь.

— Ну, ты — рисковый парень!

***

Расизм противоречит духу нашего народа. Мы, как высшая раса, должны быть выше этого.

***

Когда он бросил пить, она обратила внимание на другие его недостатки…

***

Кругом смелые, сильные люди, но пельмешки в воду бросать боятся все.

***

Самое важное — успеть лечь спать до того, как захочется жрать.

***

Похоже, основная задача деятельности Рады в том, чтобы все москали со смеху померли…

***

Теперь к европейским политикам, не попавшим в «черный список Путина», нужно относиться с подозрением — они могут быть агентами Кремля!

Не переживай ты из-за всякой хрени, всякая хрень ведь из-за тебя не переживает.

***

Голова еще работает как часы, но если завести забудешь…

***

Законченное предложение из пяти глаголов без знаков препинания и союзов: «Решили послать сходить купить выпить».

***

Мало просто выйти на пенсию, надо еще на ней удержаться.

***

— Ох, нифига себе у тебя пузяра! Капец ты жиробасина!

— А вы действительно диетолог?

***

— Мам, а что такое «полиандрия»?

— Это когда ловкий Амур из своего лука одновременно пускает несколько стрел и все попадают в цель.

— А разве такое возможно?

— Не знаю. Спроси у папы.

— У которого?

***

— Милый, я тебе не говорила, что ты у меня самый лучший?

— Нет!

— Блин, а кому же я вчера это говорила!?

***

Одежда — основной источник дохода хорошей женщины: муж ей платит за то, что она одевается, плюс любовники за то, что раздевается.

***

Когда Архимед залез в ванну, он понял, что Эврика уже там…

***

— Одни народы в мире снимают стресс с помощью крепкого спиртного, другие, не признающие спиртное, снимают стресс с помощью активного секса и воспитания многочисленного потомства, а потом массово приходят на помощь обессилевшим первым и спасают их страны и территории от вымирания.

— А вместо благодарности слышат: «Понаехали!».

***

Прихожу вечером домой. Теща сидит в кресле и гладит своего ротвейлера. Увидев меня, показывает на меня пальцем и говорит собаке:

— Зять!

***

А ты облизываешь этикетку от йогурта?

***

Напомним, настоящее лицо Путина показали в сети: «Источник заразы».

Как сообщала Politeka, «Помогите!»: Сердючка публично закатила истерику, видео попало в сеть.

Также Politeka писала, что Свитолина неожиданно сменила ракетку на сковородку.