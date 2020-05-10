Кто-то знает, как долго в карантине нельзя никого пускать в дом? А то жена четвертый день стучит в дверь, меня это уже нервирует

— Милый ты любишь меня? ...

— Конечно!

— А умрешь за меня?

— Здрррасте! А любить тебя кто будет?!

***

– Как там наш заказ?

– Еще не закончили.

– А на каком вы этапе?

– Скоро начнем.

***

На похоронах усопшего так хвалили, что вдова два раза подходила к гробу, чтобы посмотреть кто там лежит.

***

Вот и выросло поколение девушек, которым интересно, за что же мужчины нравились женщинам раньше, когда не было денег?

***

— Боря, у вас был ceкс с женщиной за 50?

— Таки был, Фима... Хотя сначала она хотела за 100!

***

Если ваши глаза закрыли мягкие ручки, в спину уперлась пышная грудь и пухленький животик, а сзади послышалось: "Отгадай, кто?"... В любом случае отвечайте: — Серега, ты, что ли? Поверьте, так наверняка будет лучше.

***

— Сыночек, ты очень много играешь в компьютерные игры и можешь заработать геморрой. Стоит ли игра свеч?

***

— Наш охранник на проходной задержал заместителя директора с ворованной продукцией. Сразу выгнали. Пока работаем без охранника.

***

Умирают 100 женщин и оказываются перед вратами ада.

Сатана:

— Сделайте шаг вперед те, кто прожил жизнь, вынося мозг мужьям по причине и без... 99 делают шаг вперед.

Сатана:

— Глухую тоже там толкните кто-нибудь!

***

Изя влюбился в Сонечку, потому что она была стройная и молчаливая. И только после свадьбы Изя понял, что Соня не могла одновременно говорить и втягивать живот.

***

Бабушки возле подъезда называли Оксану наркоманкой и пр@ституткой, а она не обижалась.

«Лишь бы не узнали, что я терапевт», — думала Оксана.

***

— Привет Серега. Че нового?

— Нового? Сегодня пришел на работу с нарисованными усами. Бабы с нарисованными бровями сказали мне, что я дурак.

***

Читал внучке сказку о рыбаке и рыбке. Ребенок спросил:

— А почему он другую бабку у рыбки не попросил?

Напомним, Путина высмеяли за «феню» на официальной встрече: «в Бутырку на курсы его».

Ранее Politeka сообщала, украинский карикатурист умело высмеял Путина.

Также Politeka писала, что Дмитрия Медведева подняли на смех в Европе.