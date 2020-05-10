Кто-то знает, как долго в карантине нельзя никого пускать в дом? А то жена четвертый день стучит в дверь, меня это уже нервирует
— Милый ты любишь меня? ...
— Конечно!
— А умрешь за меня?
— Здрррасте! А любить тебя кто будет?!
Правила пересчета пенсий изменились, в ПФУ сделали важное заявление: "больше получат те, кто..."
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***
– Как там наш заказ?
– Еще не закончили.
– А на каком вы этапе?
– Скоро начнем.
***
На похоронах усопшего так хвалили, что вдова два раза подходила к гробу, чтобы посмотреть кто там лежит.
***
Вот и выросло поколение девушек, которым интересно, за что же мужчины нравились женщинам раньше, когда не было денег?
***
— Боря, у вас был ceкс с женщиной за 50?
— Таки был, Фима... Хотя сначала она хотела за 100!
***
Если ваши глаза закрыли мягкие ручки, в спину уперлась пышная грудь и пухленький животик, а сзади послышалось: "Отгадай, кто?"... В любом случае отвечайте: — Серега, ты, что ли? Поверьте, так наверняка будет лучше.
***
— Сыночек, ты очень много играешь в компьютерные игры и можешь заработать геморрой. Стоит ли игра свеч?
***
— Наш охранник на проходной задержал заместителя директора с ворованной продукцией. Сразу выгнали. Пока работаем без охранника.
***
Умирают 100 женщин и оказываются перед вратами ада.
Сатана:
— Сделайте шаг вперед те, кто прожил жизнь, вынося мозг мужьям по причине и без... 99 делают шаг вперед.
Сатана:
— Глухую тоже там толкните кто-нибудь!
***
Изя влюбился в Сонечку, потому что она была стройная и молчаливая. И только после свадьбы Изя понял, что Соня не могла одновременно говорить и втягивать живот.
***
Бабушки возле подъезда называли Оксану наркоманкой и пр@ституткой, а она не обижалась.
«Лишь бы не узнали, что я терапевт», — думала Оксана.
***
— Привет Серега. Че нового?
— Нового? Сегодня пришел на работу с нарисованными усами. Бабы с нарисованными бровями сказали мне, что я дурак.
***
Читал внучке сказку о рыбаке и рыбке. Ребенок спросил:
— А почему он другую бабку у рыбки не попросил?
Напомним, Путина высмеяли за «феню» на официальной встрече: «в Бутырку на курсы его».
Ранее Politeka сообщала, украинский карикатурист умело высмеял Путина.
Также Politeka писала, что Дмитрия Медведева подняли на смех в Европе.