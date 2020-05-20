Василий Быкадоров был за здоровый образ жизни. Всегда ездил на велосипеде. За водкой, правда, но на велосипеде
— Девушка, когда вы улыбаетесь, у меня возникает огромное желание пригласить вас к себе...
— Какой вы шалун!
— Что вы, я зубной врач.
***
— Серега, ну как у тебя с той девицей, ну с той, что на сайте знакомств?
— Никак!
— А че так?
— Да она мне с ходу в лоб! Так и сказала: ""Я хочу от тебя ребенка". Признаюсь, так меня еще ни одна не отшивала.
***
— Хороший мой ... Бедненький ... Маленький ... Малюсенький ...
— Света, мля! Ну кто ТАК возбуждает?!
***
— Алло! Это я в морг попал?
— Нет, пока только дозвонились...
***
Парень — девушке:
— Знаешь, Лена, я думаю, нам пора расстаться.
Лена:
— Ты даже не представляешь, что ты теряешь, ведь я исчезающий вид женщин — у меня свои ногти, волосы, брови, ресницы, губы и сиськи.
***
— Сова, к чему левая лапка чешется?
— К деньгам.
— А правая?
— Здороваться.
— А носик?
— Слушай, Еж, ты бы помылся!
***
После того, как Эдик сломал штопор, Коля — зуб, а Юра — палец, девочки перестали выпендриваться и стали пить водку.
***
У женщин все предельно просто. Если мужик хороший, значит, будет другом. А вот если он козел, то это любовь всей жизни.
***
— Доктор, я совсем не сплю, в голову лезут тысячи мыслей...
— Пейте на ночь стакан касторки!
— И я буду хорошо спать?
— Нет, не будете. Но мысль будет всего одна.
Напомним, что голого Тарзана высмеяли в сети «дед, вы совсем с ума сошли».
Как сообщала Politeka, стало известно, что украинцы высмеяли «патриотические» порывы певицы-запроданки.
Также Politeka писала, что Свитолина неожиданно променяла ракетку на сковородку.