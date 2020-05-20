Василий Быкадоров был за здоровый образ жизни. Всегда ездил на велосипеде. За водкой, правда, но на велосипеде

— Девушка, когда вы улыбаетесь, у меня возникает огромное желание пригласить вас к себе...

— Какой вы шалун!

— Что вы, я зубной врач.

***

— Серега, ну как у тебя с той девицей, ну с той, что на сайте знакомств?

— Никак!

— А че так?

— Да она мне с ходу в лоб! Так и сказала: ""Я хочу от тебя ребенка". Признаюсь, так меня еще ни одна не отшивала.

***

— Хороший мой ... Бедненький ... Маленький ... Малюсенький ...

— Света, мля! Ну кто ТАК возбуждает?!

***

— Алло! Это я в морг попал?

— Нет, пока только дозвонились...

***

Парень — девушке:

— Знаешь, Лена, я думаю, нам пора расстаться.

Лена:

— Ты даже не представляешь, что ты теряешь, ведь я исчезающий вид женщин — у меня свои ногти, волосы, брови, ресницы, губы и сиськи.

***

— Сова, к чему левая лапка чешется?

— К деньгам.

— А правая?

— Здороваться.

— А носик?

— Слушай, Еж, ты бы помылся!

***

После того, как Эдик сломал штопор, Коля — зуб, а Юра — палец, девочки перестали выпендриваться и стали пить водку.

***

У женщин все предельно просто. Если мужик хороший, значит, будет другом. А вот если он козел, то это любовь всей жизни.

***

— Доктор, я совсем не сплю, в голову лезут тысячи мыслей...

— Пейте на ночь стакан касторки!

— И я буду хорошо спать?

— Нет, не будете. Но мысль будет всего одна.

Напомним, что голого Тарзана высмеяли в сети «дед, вы совсем с ума сошли».

Как сообщала Politeka, стало известно, что украинцы высмеяли «патриотические» порывы певицы-запроданки.

Также Politeka писала, что Свитолина неожиданно променяла ракетку на сковородку.