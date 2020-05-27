Пенсионерка Рина из Закарпаться решилась на экстремальныую выходку в 90 лет
Как сообщает Politeka.net, ее внук Иван Куцина рассказал подробности изданию "Мукачево.нет" и опубликовал видео (чтобы посмотреть, скрольте вниз).
Пожилая украинка нашла себе необычное увлечение на пенсии и стала инста-блогером. Внук создал для нее аккаунт в социальной сети и помогает делать интересный контент. Так с его помощью баба Рина покаталась на кабриолете "Mustang" и подрифтовала на фуре, доказав, что возраст - не помеха развлечениям. Видео уже набирают десятки тысяч просмотров.
Заметив такой успех, Иван и Рина решили поднять ставки - так бабушка оказалась за штурвалом настоящего самолета. По словам внука, в Коломые они обратились в специальную компанию. Специалисты посадили Рину в самолет, на котором в свое время облетел Карпаты известный телеведущий Дмитрий Комаров.
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Стоит отметить, что вместе с бабушкой в воздух подняли и пилот-инструктор. Именно он выполнил взлет и посадку, однако в небе дал бабушке немного поуправлять машиной самостоятельно. Иван Куцина отмечает, что украинка совершенно не волновалась:
"Я знал, что все будет хорошо, мне и бабушке очень понравилось. Кстати теперь бабушка хочет прыгнуть с парашютом, но это еще под вопросом".
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