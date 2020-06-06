А наш Петя возомнил себя настоящим мужчиной, даже побрился. Это уже потом мы ему объяснили, что настоящие мужики ноги не бреют...

Жена приехала домой после длительной командировки. Я, уходя на работу утром, сказал ей:

— Не включай мой компьютер. То, что ты увидишь, может тебе не понравиться!

Прихожу домой вечером, а она злая. Спрашиваю:

— Что случилось?

Она говорит:

— Ну включила я твой комп. Лазила целый день, думала, там п@рно или переписки с любовницей. А там ничего!

— И это тебе не понравилось?

— Ну, да!

— Я же предупреждал!

***

Мужик после своей свадьбы приходит на работу. Сослуживцы:

— Ну и как первая брачная ночь?

— Не помню! Я сознание потерял уже после того, как она ресницы отклеила.

***

Едет в автобусе мужик. Отрывает от газеты маленькие кусочки и бросает их в окно. Соседу стало интересно, он спрашивает:

— Зачем вы рвете газету и бросаете обрывки в окно?

— Это отпугивает слонов:

— Но там нет слонов!!!

— Эффективное средство, не правда ли?

***

— Брат, че такой грустный?

— Садись, братан, расскажу.

— Ну че рассказывай!

— Тут, короче, по ходу, лавочка покрашена.

***

Бабушка маленькой внучке:

— А я, между прочим, в твоем возрасте уже работала!

— Да? А я, между прочим, в твоем возрасте еще буду работать!

***

Дмитрий Киселев:

— Люди устали от нищеты и вранья!

Я вздрогнул. Оказалось — в Украине. Отлегло...

***

— Свет мой, зеркальце, скажи...

— За дорогой следи, дура!

***

Приходит пожилая женщина к попу:

— Отпусти, батюшка, грех.

— Какой же, матушка?

— Да вот, тридцать лет назад изменила мужу.

— Ой, матушка, это так давно было — Бог простил. Забудь.

— Не могу — приятно вспомнить.

Напомним, Путина высмеяли за «феню» на официальной встрече: «в Бутырку на курсы его».

Ранее Politeka сообщала, украинский карикатурист умело высмеял Путина.

Также Politeka писала, что Дмитрия Медведева подняли на смех в Европе.