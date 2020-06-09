Мои соседи по даче, называют детскую комнату их двух сыновей, очень метким словом – сынарник…
– Какая разница между хиппи и коровой?
– Способ употребления травы.
***
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– Нет, милый! Сначала свадьба, а потом уже постель!
– Солнышко, ну давай будем реалистами. Даже когда покупаешь машину, сначала – тестдрайв, а уже потом оформление документов.
***
Существует две причины, почему я до сих пор не видел Эйфелеву башню:
1. Она в Париже.
2. Я не в Париже.
***
— Циля Соломоновна, а сколько у вас было мужей?
— Всего или своих?
***
Меня постоянно обвиняли в беспорядочных половых связях.
Присвоил порядковые номера, связи упорядочились.
***
Это первый год, когда не поехал на море из-за коронавируса, до этого не ездил из-за денег.
***
Внезапно объявился бывший. Пишет, что был неправ, что скучал, и что надеется, что после него у меня никого не было.
А у меня уже двое детей.
***
На пятый день диеты начались сны сексуального характера: большая комната, я лежу голый в ванне наполненной борщом!
***
— Красотка, дай номер телефона!
— Молодой человек, пишите… (диктует номер)
— Хм… Так сразу…
— Пишите, пишите, не стесняйтесь. Позвоните сегодня вечером ровно в
шесть. В семь встречаемся на ужин. Я позже есть не люблю.
Сегодня секса не будет. Рано.
Возьмите деньги. Я люблю крабов. Цветов не надо. Сэкономите.
Завтра можно секс. Я люблю сверху. Полгода вам достаточно? Мне нельзя
тянуть с детьми. Мальчик. Потом девочка. Я растолстею. Вы полысеете.
Вы уйдете к соседке. А я отберу вашу квартиру.
— Вот дура.
— Лучше потратить две минуты, чем двадцать лет.
***
— Алло, это кто?
— Это я — Наташа!
— Какая Наташа? Я штук семь Наташ знаю.
— Как это какая? Мы же переспали, у нас вроде отношения даже!
— Знаешь, ты вот сейчас нифига не уточнила…
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