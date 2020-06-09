Мои соседи по даче, называют детскую комнату их двух сыновей, очень метким словом – сынарник…

– Какая разница между хиппи и коровой?

– Способ употребления травы.

***

– Нет, милый! Сначала свадьба, а потом уже постель!

– Солнышко, ну давай будем реалистами. Даже когда покупаешь машину, сначала – тестдрайв, а уже потом оформление документов.

***

Существует две причины, почему я до сих пор не видел Эйфелеву башню:

1. Она в Париже.

2. Я не в Париже.

***

— Циля Соломоновна, а сколько у вас было мужей?

— Всего или своих?

***

Меня постоянно обвиняли в беспорядочных половых связях.

Присвоил порядковые номера, связи упорядочились.

***

Это первый год, когда не поехал на море из-за коронавируса, до этого не ездил из-за денег.

***

Внезапно объявился бывший. Пишет, что был неправ, что скучал, и что надеется, что после него у меня никого не было.

А у меня уже двое детей.

***

На пятый день диеты начались сны сексуального характера: большая комната, я лежу голый в ванне наполненной борщом!

***

— Красотка, дай номер телефона!

— Молодой человек, пишите… (диктует номер)

— Хм… Так сразу…

— Пишите, пишите, не стесняйтесь. Позвоните сегодня вечером ровно в

шесть. В семь встречаемся на ужин. Я позже есть не люблю.

Сегодня секса не будет. Рано.

Возьмите деньги. Я люблю крабов. Цветов не надо. Сэкономите.

Завтра можно секс. Я люблю сверху. Полгода вам достаточно? Мне нельзя

тянуть с детьми. Мальчик. Потом девочка. Я растолстею. Вы полысеете.

Вы уйдете к соседке. А я отберу вашу квартиру.

— Вот дура.

— Лучше потратить две минуты, чем двадцать лет.

***

— Алло, это кто?

— Это я — Наташа!

— Какая Наташа? Я штук семь Наташ знаю.

— Как это какая? Мы же переспали, у нас вроде отношения даже!

— Знаешь, ты вот сейчас нифига не уточнила…

Напомним, настоящее лицо Путина показали в сети: «Источник заразы».

Как сообщала Politeka, «Помогите!»: Сердючка публично закатила истерику, видео попало в сеть.

Также Politeka писала, что Свитолина неожиданно сменила ракетку на сковородку.