Интересно, если я продам аккаунт сына и мужа в “Танках” и куплю себе путевку на море – я до вокзала доехать успею?!

Мой кот – участник движения BLM.

Во-первых, он чёрный.

Во-вторых, он каждую ночь устраивает погром в квартире.

***

-Не могли решить с мужем, куда день деньги, и пришли к спору: если муж выдержит 3 недели без секса – деньги его

-То есть, ты останешься в итоге и без секса, и без денег?

***

Директор мясокомбината вызвал начальника охраны:

– Усильте, пожалуйста, охрану склада, чтобы всякая шпана с улицы нашу колбасу не воровала.

– Усилили уже. А вот на проходной охраны нет, надо бы поставить.

– Не надо. Наши работники знают, из чего наша колбаса делается, поэтому свои воровать никогда не будут.

***

Под предлогом интимной связи женщина заманила в свою квартиру мужчину, чтобы тот переустановил ей винду.

***

Если падает вилка, значит, придет женщина. Если нож – то мужчина. А если падает настроение, значит скоро придет гребаный Понедельник.

***

Принц смотрел на хрустальную туфлю размера 43 и постепенно холодел внутри.

***

– Грешна я, батюшка.

– Знаю.

– Меня все упрекают в беспорядочных связях, а у меня ведь всe-всe в книге записано: кто, когда, сколько.

– Ты опять пришла меня шантажировать?

***

- Миша, какими судьбами в нашем захолустье? Как отдохнули?

- Не спрашивайте, ужасно.

- А шо такое, погода была плохая?

- Да нет, погода хорошая, солнце все две недели.

- Так может море холодное?

- Да нет, и море теплое, 20-25 градусов.

- Может, пляж плохой, камни?

- И пляж хороший - песок, сплошной песок.

- Так в чем же дело?

- Так вы ж не о том все спрашиваете! Вы спросите, сколько все это стоило...

Напомним, что голого Тарзана высмеяли в сети «дед, вы совсем с ума сошли».

Как сообщала Politeka, стало известно, что украинцы высмеяли «патриотические» порывы певицы-запроданки.

Также Politeka писала, что Свитолина неожиданно променяла ракетку на сковородку.