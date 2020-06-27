Интересно, если я продам аккаунт сына и мужа в “Танках” и куплю себе путевку на море – я до вокзала доехать успею?!
Мой кот – участник движения BLM.
Во-первых, он чёрный.
Во-вторых, он каждую ночь устраивает погром в квартире.
***
Юная дочь Кравец из "Квартал 95" превратилась в копию Ани Лорак после смены имиджа: "Вот это да..."
Победительница "Евровидения" Кончита Вурст радикально изменила внешность, кадры произвели фурор: «Королева»
Грандиозный возврат средств украинцам, в Минфине назвали точные даты: "Если вы клиент ПриватБанка...."
Новые наказания за долги: в Кабмине признались, что будет с выплатами и субсидиями, "с 1 октября..."
-Не могли решить с мужем, куда день деньги, и пришли к спору: если муж выдержит 3 недели без секса – деньги его
-То есть, ты останешься в итоге и без секса, и без денег?
***
Директор мясокомбината вызвал начальника охраны:
– Усильте, пожалуйста, охрану склада, чтобы всякая шпана с улицы нашу колбасу не воровала.
– Усилили уже. А вот на проходной охраны нет, надо бы поставить.
– Не надо. Наши работники знают, из чего наша колбаса делается, поэтому свои воровать никогда не будут.
***
Под предлогом интимной связи женщина заманила в свою квартиру мужчину, чтобы тот переустановил ей винду.
***
Если падает вилка, значит, придет женщина. Если нож – то мужчина. А если падает настроение, значит скоро придет гребаный Понедельник.
***
Принц смотрел на хрустальную туфлю размера 43 и постепенно холодел внутри.
***
– Грешна я, батюшка.
– Знаю.
– Меня все упрекают в беспорядочных связях, а у меня ведь всe-всe в книге записано: кто, когда, сколько.
– Ты опять пришла меня шантажировать?
***
- Миша, какими судьбами в нашем захолустье? Как отдохнули?
- Не спрашивайте, ужасно.
- А шо такое, погода была плохая?
- Да нет, погода хорошая, солнце все две недели.
- Так может море холодное?
- Да нет, и море теплое, 20-25 градусов.
- Может, пляж плохой, камни?
- И пляж хороший - песок, сплошной песок.
- Так в чем же дело?
- Так вы ж не о том все спрашиваете! Вы спросите, сколько все это стоило...
Напомним, что голого Тарзана высмеяли в сети «дед, вы совсем с ума сошли».
Как сообщала Politeka, стало известно, что украинцы высмеяли «патриотические» порывы певицы-запроданки.
Также Politeka писала, что Свитолина неожиданно променяла ракетку на сковородку.