Попроси у дурака номер телефона, он и пришлет его в виде скриншота
Собаки, которые с лаем бегут за машинами, это души уволеных ГАИшников.
***
– Я вина купил.
– Здорово, а что за повод?
– Ты что, не помнишь? Мы же с тобой алкаши!
***
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– Ты поставила чайник, чтобы заварить чай или кофе?
– Чтобы помыться…
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До вчерашнего дня представить себе не мог, что у меня будет ламборгини. А вчера взял и представил.
***
Два мужика воруют картошку с колхозного поля. Один спрашивает:
– Ты с картошкой сделаешь?
– Отвезу своей прекрасной жене, она меня накормит, нальёт водки и потом у нас будет отличный секс! А ты что сделаешь?
– Блин, я хотел на рынке продать, но, походу тоже твоей жене отвезу!
***
У меня такое ощущение, что в ночь на 1 января, люди будут не столько встречать Новый год, сколько ПРОВОЖАТЬ старый 2020-й…
***
– Дорогая, я с друзьями в бар. Если меня долго не будет, пусть наш сын поступает на медицинский.
***
Опять ко мне подходили коллеги с просьбой помочь им с компом, потому что “Ну твой же муж айтишник!!”. В сотый раз пыталась объяснить, что половым путем эти знания не передаются.
***
– Что завтра делаете?
– Да мы с сыном будем змея воздушного запускать, а Вы?
– Аналогично… Тёщу повезу в аэропорт.
***
Пошла в магазин, вижу очередь.
Начала кашлять.
Очередь начала кашлять в ответ.
Не проканало…
Напомним, Путина высмеяли за «феню» на официальной встрече: «в Бутырку на курсы его».
Ранее Politeka сообщала, украинский карикатурист умело высмеял Путина.
Также Politeka писала, что Дмитрия Медведева подняли на смех в Европе.