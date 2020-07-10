Попроси у дурака номер телефона, он и пришлет его в виде скриншота

Собаки, которые с лаем бегут за машинами, это души уволеных ГАИшников.

***

– Я вина купил.

– Здорово, а что за повод?

– Ты что, не помнишь? Мы же с тобой алкаши!

***

– Ты поставила чайник, чтобы заварить чай или кофе?

– Чтобы помыться…

***

До вчерашнего дня представить себе не мог, что у меня будет ламборгини. А вчера взял и представил.

***

Два мужика воруют картошку с колхозного поля. Один спрашивает:

– Ты с картошкой сделаешь?

– Отвезу своей прекрасной жене, она меня накормит, нальёт водки и потом у нас будет отличный секс! А ты что сделаешь?

– Блин, я хотел на рынке продать, но, походу тоже твоей жене отвезу!

***

У меня такое ощущение, что в ночь на 1 января, люди будут не столько встречать Новый год, сколько ПРОВОЖАТЬ старый 2020-й…

***

– Дорогая, я с друзьями в бар. Если меня долго не будет, пусть наш сын поступает на медицинский.

***

Опять ко мне подходили коллеги с просьбой помочь им с компом, потому что “Ну твой же муж айтишник!!”. В сотый раз пыталась объяснить, что половым путем эти знания не передаются.

***

– Что завтра делаете?

– Да мы с сыном будем змея воздушного запускать, а Вы?

– Аналогично… Тёщу повезу в аэропорт.

***

Пошла в магазин, вижу очередь.

Начала кашлять.

Очередь начала кашлять в ответ.

Не проканало…

Напомним, Путина высмеяли за «феню» на официальной встрече: «в Бутырку на курсы его».

Ранее Politeka сообщала, украинский карикатурист умело высмеял Путина.

Также Politeka писала, что Дмитрия Медведева подняли на смех в Европе.