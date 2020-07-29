С кем новый год встретишь, от того и дети в сентябре
Страшные времена. Людям приходится мыть руки, готовить еду и общаться со своими детьми. Так может дойти и до чтения книг.
***
Если в баре к вам навязчиво пристает нетрезвая девушка, не стоит искать изысканные пути отказа. Скажите просто "Я тут с мамой".
Хозяйка самых красивых ягодиц выставила напоказ формы в откровенном купальнике: "Вкуснятина"
В перье, мини и без белья: Каменских, Кароль, Дженнер и другие звезды поразили фигурой в черных платьях
Бесстыжая Эби Рэтчфорд дала волю своим «двойняшкам» в полупрозрачной сеточке: «так и рвутся наружу»
Украинцам грозят большие штрафы из-за налогов, с кого сдерут деньги: "Если площадь квартиры..."
***
Как показали последние события, предпоследние были лучше.
***
А вы знали, что у женщин размер ног меньше, чтобы ближе стоять к кухонной раковине?
***
"За лето мышь полевка съедает до тонны зерна."
Из объяснительной записки министра сельского хозяйства.
***
— Смотри, какой скворечник я сделал!
— А где дырка? Как туда птица попадет??
— А она уже там.
***
Путана Анжела, которую отчислили ещё после первого курса, все равно попала на выпускной своих однокурсников.
***
Приличная девушка на первом свидании не целуется, даже во время секса.
***
— Мужчина, купите часы! Это точная копия швейцарских часов!
— Беру. Вот вам точные копии американских денег.
***
Британские учёные недавно открыли, что пятница была признана рабочим днём по ошибке. А понедельник вообще ошибочно считается днём недели.
***
Если написать на каком угодно товаре «Без кудиблоидов», то продажи пойдут вверх.
Примечательно, что если написать «С кудиблоидами», то продажи тоже пойдут вверх.
***
— С каких пор вы работаете на нашем предприятии?
— С тех пор, как припугнули, что уволят.
***
В первую брачную ночь настоящий интроверт хочет побыть один.
***
Интересно, почему нельзя поставить в семейном положении - влюблён в себя? Об эгоистах вообще не думают.
***
Идея для стартапа: электронный будильник, который делает твое селфи и постит его без фильтров в Инстаграм каждый раз, когда ты откладываешь его звонок.
Напомним, что голого Тарзана высмеяли в сети «дед, вы совсем с ума сошли».
Как сообщала Politeka, стало известно, что украинцы высмеяли «патриотические» порывы певицы-запроданки.
Также Politeka писала, что Свитолина неожиданно променяла ракетку на сковородку.