С кем новый год встретишь, от того и дети в сентябре

Страшные времена. Людям приходится мыть руки, готовить еду и общаться со своими детьми. Так может дойти и до чтения книг.

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Если в баре к вам навязчиво пристает нетрезвая девушка, не стоит искать изысканные пути отказа. Скажите просто "Я тут с мамой".

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Как показали последние события, предпоследние были лучше.

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А вы знали, что у женщин размер ног меньше, чтобы ближе стоять к кухонной раковине?

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"За лето мышь полевка съедает до тонны зерна."

Из объяснительной записки министра сельского хозяйства.

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— Смотри, какой скворечник я сделал!

— А где дырка? Как туда птица попадет??

— А она уже там.

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Путана Анжела, которую отчислили ещё после первого курса, все равно попала на выпускной своих однокурсников.

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Приличная девушка на первом свидании не целуется, даже во время секса.

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— Мужчина, купите часы! Это точная копия швейцарских часов!

— Беру. Вот вам точные копии американских денег.

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Британские учёные недавно открыли, что пятница была признана рабочим днём по ошибке. А понедельник вообще ошибочно считается днём недели.

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Если написать на каком угодно товаре «Без кудиблоидов», то продажи пойдут вверх.

Примечательно, что если написать «С кудиблоидами», то продажи тоже пойдут вверх.

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— С каких пор вы работаете на нашем предприятии?

— С тех пор, как припугнули, что уволят.

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В первую брачную ночь настоящий интроверт хочет побыть один.

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Интересно, почему нельзя поставить в семейном положении - влюблён в себя? Об эгоистах вообще не думают.

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Идея для стартапа: электронный будильник, который делает твое селфи и постит его без фильтров в Инстаграм каждый раз, когда ты откладываешь его звонок.

Напомним, что голого Тарзана высмеяли в сети «дед, вы совсем с ума сошли».

Как сообщала Politeka, стало известно, что украинцы высмеяли «патриотические» порывы певицы-запроданки.

Также Politeka писала, что Свитолина неожиданно променяла ракетку на сковородку.