В РПЦ уже отреагировали на такой креатив

Священников, которые трудятся на благо российской армии, теперь будет видно издалека

Военно-полевые рясы для священнослужителей ВС РФ показали на форуме «Армия-2020», который проводит российское Минобороны, передает Politeka.net со ссылкой на росСМИ.

По информации журналистов, на выставке было представлено сразу несколько моделей. Некоторые из них выполнены в виде камуфляжа, у них отстегивается подол, а также есть молнии и текстильные застежки вместо пуговиц.

На открывшемся сегодня «Армия-2020» представили военно-полевые рясы для священнослужителей, а также «воинские свечи» Минобороны и другую церковную атрибутику.



Свечи войсковые восковые! pic.twitter.com/lATF5Tc3Do — Независимый взгляд 💥 (@zgldz) August 24, 2020

Мало того, «Православная мануфактура» представила также «воинские свечи» цвета хаки и другую церковную атрибутику, среди которой кресты, кадила, головные уборы для священников и тому подобное.

Отмечается, что уже есть и первая критика. Так, глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношению с Вооруженными силами епископ Стефан раскритиковал идею ввести облачения для священнослужителей из камуфляжной ткани, поскольку она не была согласована с церковью.

У чекистов новый род войск)) крестоносцы 3 рима) Т.е если он в форме - можно снайпером на поражение. Хороший прикид у чекистов) Gepostet von Серж Сергев am Dienstag, 25. August 2020

«Каноны изображения Спасителя на армейских иконах следует изменить и писать Его в камуфляже, оклады должны быть выполнены из крашенной защитной краской брони. Сам Спаситель ликом должен напоминать нашего президента», «Шойгу давно мечтал о своих боевых шаманах )», «Боевые маги», «Они хотят, чтобы вид российского военного ассоциировался с чем-то "святым"? Камуфляжку с крестом на пузе я теперь из головы выкинуть не могу», «Это за гранью», – пишут в комментариях.

Ранее мы рассказывали о том, что российский протоиререй Димитрий (Смирнов), который, передвигаясь на Майбахе, советовал обнищавшим на карантине соотечественникам просить «милостыньку и горсточку крупы», похвалил практику Российской православной церкви освящать ядерное оружие, назвав его замечательным изобретением, благодаря которому Россия до сих пор существует.

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