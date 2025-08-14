Политический аналитик Ярослав Телешун объяснил, что в переговорном процессе слишком много переменных, это создает неопределенность и заставляет нас недоверчиво относиться к попыткам Трампа, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в программе «Личность с Сергеем Дойко».

«Украинцы относятся с недоверием. Почему? Потому что это встреча двух систем, где Трамп – хаос, а путин использует хаос как инструмент для достижения целей. Учитывая это, есть огромное количество переменных. И стороны, которые вовлечены в этот процесс и внимательно следят за этим – Украина и наши европейские партнеры – не могут вообще предположить, о чем будет разговор и каков будет результат», – объясняет Ярослав Телешун.

Последние недели, констатирует эксперт, Украина и Европа пытаются максимально четко сформировать нарративы для Трампа и тем самым упорядочить этот переговорный процесс. Однако, отмечает он, неизвестно, насколько это удалось, поскольку Трамп сам по себе является хаосом, поэтому все, что заготавливалось, может достаточно быстро измениться во время самой встречи с путиным.

«Непредсказуемость страшна не потому, что это обязательно будет плохо или хорошо, а потому, что ты всегда не знаешь, чего ожидать. Когда правила игры понятны всем сторонам, всегда легче адаптироваться и даже противодействовать каким-либо существующим рискам или вызовам. Если есть множество переменных, то это достаточно трудно сделать», – подчеркивает Ярослав Телешун.

Гость программы вспоминает, как после встречи Уиткоффа с путиным появилась информация об определенных договоренностях, была более-менее нейтральная реакция со стороны Украины, а уже на следующий день выяснилось, что все все неправильно поняли об этом обмене территориями. То есть, подчеркивает он, предполагалось одно, получилось другое, а в результате – хаос и неопределенность.

