Политический эксперт и военнослужащий Александр Мусиенко прокомментировал обновление карты портала Deep State о том, что враг вклинивается в украинскую линию обороны в Донецкой области, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Ситуация в Донецкой области сложная. Целый год враг ведет наступательные действия в районе Покровска. Мы об этом не знали? Это какой-то неизвестный факт? Мы не знали, что враг туда направляет свои усилия? Уже несколько месяцев это направление является одним из наиболее приоритетных для противника. Целями весенне-летней кампании 2025 для врага является прежде всего попытка захватить Донецкую и Луганскую области», – отмечает Александр Мусиенко.

Именно поэтому, утверждает эксперт, у западных медиа и появляется информация о том, что путин будет требовать выхода ВСУ из неоккупированных частей Донбасса. Поэтому, констатирует он, российские войска и дальше будут развивать свое наступление на Донбассе, поэтому и есть прорывы.

«Давайте объективно. Сколько можно держать линию обороны, когда силы противника преобладают в живой силе, в количестве средств, кое-где и в дронах? Конечно, в какой-то момент оборона начинает трещать, она начинает надламываться, и наши защитники и защитницы делают единственно правильное в этой ситуации – отходят на заранее подготовленные рубежи обороны», – объясняет Александр Мусиенко.

Так что, констатирует эксперт, ВСУ держат оборону на Покровском направлении, ему уделяется значительное внимание, поэтому удается сдерживать противника уже год. Однако, как говорил главнокомандующий Сырский, напоминает он, держать оборону постоянно на каком-то направлении тяжело и даже невозможно, она в любом случае заканчивается отходами.

Как сообщала Politeka, Шейтельман объяснил, что Уиткофф у Трампа занимается всем и одновременно, поэтому мира в Украине до сих пор нет.

Также Politeka писала о том, что Бортник объяснил, почему Трамп и путин встретятся именно на Аляске.