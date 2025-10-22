Политический эксперт и военнослужащий Александр Мусиенко рассказал, что Запад наконец согласовал позицию – прекращение огня, но позиция россии – террор, который Трамп до сих пор никак не наказывает, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Первоочередной этап – это прекратить огонь. Сейчас это согласованная и консолидированная позиция Запада. И это озвучил Трамп, он написал об этом в своей соцсети Truth Social. То же поддержали в своем заявлении лидеры ведущих европейских государств и поддержала Украина. Все. То есть это наша позиция на сегодня. И то, что пишет Bloomberg о плане из 12 пунктов, который предлагают европейцы для Украины. Фактически можно сказать, что, как бы то ни было, это взято за основу. То есть, первоочередное – это прекращение огня», – констатирует Александр Мусиенко.

Однако, отмечает он, это не устраивает россию, они исключают прекращение огня и требуют выхода ВСУ из Донецкой области. По словам эксперта, речь идет не о том, что у россии появились какие-то чрезвычайные мощности, чтобы изменить ситуацию на фронте, нет, но враг почувствовал, что может преуспеть в ударах по украинской энергетической инфраструктуре. А насчет возможного ответа Трампа за затягивание времени, напоминает он, так россияне уже видели, что президент США легко откладывает или забывает свои угрозы, до Аляски речь шла о санкциях, до недавнего времени – о ракетах Tomahawk, а в результате – ни санкций, ни ракет, ни прекращения огня.

«Все же для нас было бы очень хорошо, если бы на повестке дня возможной, еще не согласованной окончательно встречи путина и Трампа был исключительно вопрос прекращения огня по линии фронта, что на сегодня для нас далеко не самый плохой сценарий при текущих условиях», – утверждает Александр Мусиенко.

Ведь главное, подчеркивает эксперт, – сохранить свободу, независимость, суверенность, не дать путину навязывать свои условия, поэтому прекращение огня по линии фронта, пусть даже с временно оккупированными территориями – это не так уж плохо.

