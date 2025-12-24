Політичний експерт і військовослужбовець Олександр Мусієнко розповів про серію вибухів у росії, пов’язану з російською військовою верхівкою, і заявив, що український «Моссад» набирає обертів, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

За словами експерт, з'явилася дуже цікава інформація про те, що пролунали вибухи фактично на тій же самій вулиці, де нещодавно підірвали начальника управління оперативної підготовки Генштабу рф, фактично праву руку начальника Генштабу рф Герасимова.

«Зараз надходить суперечлива інформація. Поки що у російських пабліках є дані про те, що нібито двоє молодих людей кинули вибуховий пакет у машину ГБДД, це їхня дорожня поліція. І два поліцейські загинули внаслідок цього вибуху», – розповідає Олександр Мусієнко.

На думку експерта, навряд кінцевою метою були саме поліцейські ГБДД. Тим паче, додає він, якщо враховувати, що вибух відбувся на тій же самій вулиці, очевидно, ціллю був відомчий будинок, де проживає офіцерський склад російських військ, офіцерський склад Генштабу. Отже, констатує він, не даремно все відбувається саме там, пристрілялися, а ворог посилив патрулі, тому і стався ось такий інцидент.

«Але, звичайно, не думаю, що поліцейські – кінцева мета цього задуму. Вочевидь, йдеться про те, що наші спецслужби вирішили прорідити вищий командний склад російської армії і, власне кажучи, на шляху стає поліція. Тому почекаємо ще більше новин. Але тенденція цікава. Я думаю, вам теж вона сподобається з точки зору того, що от вам наш новітній «Моссад», от він настільки потужний, от він набирає обертів», – підкреслює Олександр Мусієнко.

