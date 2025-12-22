Політичний експерт і військовослужбовець Олександр Мусієнко заявив, що українські удари не дадуть росії спокійно транспортувати нафтопродукти, а відтак і заробляти для продовження війни, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

Як розповідає експерт, БпЛА здійснили успішну атаку на портову інфраструктуру у селищі Волна Краснодарського краю рф, внаслідок понад 10 вибухів виникла масштабна пожежа на площі 1500 м², зафіксовано серйозне пошкодження двох причалів та двох суден. Крім того, додає він, пошкоджено нафтовий трубопровід на причалі, а це складний інженерний виклик, ремонт потребує вузькоспеціалізованого обладнання, фахівців і часу, що може зупинити відвантаження нафтопродуктів на кілька тижнів або навіть місяців.

«Ми бачимо, що Сили оборони та безпеки продовжують стратегічно працювати на зменшення потенціалу ворога у транспортуванні та експорті нафтопродуктів. Завдаються удари по Чорноморському регіону, по інфраструктурі ворога і не тільки. Ми бачили минулого тижня удар у Середземному морі по судну, яке прямувало в Усть-Лугу, у Балтійське море. Не виключаю, що скоро ми побачимо серію ударів у Балтійському морі, щоби і там не давати ворогові спокійно здійснювати транспортування нафтових продуктів», – коментує Олександр Мусієнко.

Такі удари, підкреслює експерт, б'ють по валютних надходженнях росії та ускладнюють заправку кораблів Чорноморського флоту рф, який Сили оборони загнали ховатись у Новоросійськ, у невизнану Абхазію, де путін побудував додатковий порт для цього.

«Ми бачимо, що це дає результати. Крім того, атаки на південну частину росії свідчать, що є успішні дії наших Сил оборони з проріджування систем ППО. Ось ці удари, які відбуваються по ППО, по пускових установок, по радарах та інших комплексах, які відповідають за протиповітряну оборону, даються взнаки, адже після цього можна здійснювати такі успішні атаки», – підкреслює Олександр Мусієнко.

