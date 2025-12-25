Політичний експерт і військовослужбовець Олександр Мусієнко прокоментував опубліковані стенограми розмови путіна з Бушем і оцінив, чи можна використати давне прагнення рф в НАТО проти неї ж, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

«путін з 2001 року демонстрував активну взаємодію і бажання співпрацювати зі США і НАТО. До речі, хочу нагадати, що програм співробітництва між росією і НАТО було більше, ніж між Україною і НАТО. Ми мали тільки «Партнерство заради миру», програму, яка була створена для країн колишнього СРСР, а росія мала значно більше. Вона активно співпрацювала зі США. Наприклад, росія ледь не одразу погодилася надати Америці свій повітряний простір для прольоту ВПС США до країн Центральної Азії для участі в операції проти Саддама Хусейна. Програми взаємодії, спільні навчання, розвиток – багато чого було», – розповідає Олександр Мусієнко.

А потім, констатує він, путін запропонував взяти росію в НАТО, Буш оцінив це як цікаву пропозицію, але рішення не було, тож у росії пішла кампанія проти Альянсу. Хоча, нагадує експерт, багаторічний помічник путіна Сурков десь півтора-два роки тому написав статтю про Глобальну Північ, про те, що росія, США та країни Півночі Європи мають спільно протидіяти Китаю. На його думку, можна поставити питання таким чином, що росія може вступити у НАТО після зміни режиму, проведення реформ, а також для цього росія має вивести війська з України, виплатити репарації і гарантувати неповторення агресії.

«Україна перша у НАТО, а потім з часом росія. І так ми будемо на кшталт Туреччини і Греції. Буде постійна напруга, ми будемо витрачати більше на оборону, ніж наші сусіди по НАТО, тому що ніколи не будемо довіряти росії, навіть якщо вона могла би бути в НАТО. Відносини будуть натягнуті, вони не можуть бути нормальні після всіх тих злочинів, які зробила росія. Але ось Греція і Туреччина в НАТО, немає відкритої війни», – пояснює Олександр Мусієнко.

Якщо так, стверджує він, то хай би путін згадав ось ці свої висловлювання, хоча він уже тоді казав, що Україна – штучна держава. Однак, підкреслює експерт, можна змусити його визнати Україну, щоб це було умовою вступу в НАТО, і це, можливо, зняло би певну напругу, але наразі лише в теорії.

