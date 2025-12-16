Політтехнолог Михайло Шейтельман заявив, що знищення російського підводного човна у Новоросійську під час переговорів у Берліні – це щирий жест доброї волі, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

«СБУ не дрімала і привітала нас з Ханукою чимось абсолютно світлим, чимось, із чим ніщо, як то кажуть, не посперечатися, бо в цій події буквально немає жодної темної цятки. Створено абсолютне добро. У Новоросійську морський дрон СБУ вразив підводний човен класу «Варшав'янка». Цей підводний човен ніс на собі 4 ракети «Калібр», а це означає, що врятовано безліч людських життів. Знищена ще якась кількість агресорів, бо підводний човен буквально з-під води злетів у повітря. Такого видовища давно не спостерігалося взагалі у морських справах», – наголошує Михайло Шейтельман.

У ході цієї унікальної спецоперації, розповідає експерт, російська субмарина отримала критичні пошкодження та виведена з ладу, а отже, врятовано безліч життів одеситів та мешканців інших міст, по яких росіяни б'ють «Калібрами».

Вартість такого підводного човна, зазначає він, становить 400 млн доларів США, але зараз такий росіяни побудувати не можуть через санкції, тому що не можуть отримати якісь запчастини. Цікаво, додає експерт, що цей клас підводних човнів також відомий як «Чорна діра», тому що їх не видно під водою локаторам тощо, але тепер від цієї субмарини справді залишилася лише чорна діра.

«І це у той час, як ми вели в Берліні переговори про мир. Тому ми просто зробили жест доброї волі. Це треба назвати жестом доброї волі щодо путіна. Як ви пам'ятаєте, путін просив не розгойдувати човен. Ми його буквально не розгойдали, а просто порвали на шматочки. Тому не розгойдуйте човен, щура нудить. Жест доброї волі, я думаю, буде оцінений. Особливо те, що відбувся він у момент переговорів у Берліні між Віткоффом, Кушнером і Зеленським з Мерцем. Браво!», – підсумовує Михайло Шейтельман.

