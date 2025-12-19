Політик Михайло Дорошенко пояснив, що вибори у США і прихід до влади сильнішого лідера не закінчили російсько-українську війну, так само її не закінчать і вибори в Україні, повідомляє Politeka.

Про це він розповів на каналі «7 кроків».

«Як і кожна твереза, розумна людина, я не можу сьогодні дати чітку відповідь на питання на те, чи будуть вибори в Україні, чи ні. Натомість є речі, які мене відверто дивують у цій всій суспільно-політичній дискусії, тому що наразі головною проблемою в Україні є війна. Якщо говорити про політичний процес і дивитися у законодавство, то вибори президента, вибори Верховної Ради у нас законом заборонені на цей період. З іншого боку, існує ситуація з юридичним поняттям воєнного стану, що відрізняється фактично від стану війни, який мав би бути оголошений. Теж було чимало суперечок і розмов, але справа навіть не в тім», – зазначає Михайло Дорошенко.

У приклад він наводить США, нагадує, як багато українців сподівались, що вибори щось змінять, що прийде Трамп, сильний лідер, і всі питання вирішить. А тепер, констатує політик, ми говоримо про вибори в Україні, тільки незрозуміло, що це змінить.

«Наскільки український народ і громадське суспільство насправді готове до цих виборів? Тому що вибори самі по собі проблему не вирішують. У нас же здебільшого люди вважають, що повинен з'явитися якийсь лідер, людина абсолютно бездоганна, яка сформує якимось фантастичним чином команду, яка десь знайде ресурс і вирішить усі проблеми, а ми просто будемо за цим спостерігати», – підкреслює Михайло Дорошенко.

За словами гостя програми, в Україні дуже давно відсутній правильний, здоровий політичний процес. Тому, стверджує він, можна сказати, що люди, які сьогодні при владі, готові до виборів, інші кандидати теж, але ключове питання в тому, чи готовий український народ. На думку політика, українці не готові, тому, навіть якщо завтра вдасться домовитись про оперативну паузу на фронті і провести вибори через три місяці, краще, мабуть, не стане, може, буде навіть гірше.

Як повідомляла Politeka, Шейтельман оцінив, чи наближають нас до миру 90% розв'язаних протиріч на переговорах.

Також Politeka писала про те, що Бортник оцінив, чи готуються вибори в Україні під час війни: законопроєкти, парламент і розмови.