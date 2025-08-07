Высокий Королевский суд Лондона в своем решении по "ПриватБанку" констатировал, что группа акционеров системно выдавала инсайдерские кредиты кипрским компаниям, принадлежавшим основным бенефициарам, то есть фактически сами себе, сознательно понимая, что эти деньги не будут возвращены.

"Открыла для себя новость, что бывший топ-мендежмент Приватбанка, а именно действующие акционеры Монобанка Гороховский, Яценко, которые вместе с Дублетами и другими менеджерами контролировали 10 процентов капитала. Все они плотно координировали действия между собой, выполняя инструкции основных бенефициаров финучреждения, один из которых в Вену.

Что интересно, все эти лица, от оседлых в Израиле Дубилетов, до Пикуша, Яценко и других соучастников схемы вывода денег находятся за пределами Украины и фактически находятся в розыске НАБУ. И по странному стечению обстоятельств, среди них нет Олега Гороховского. В то же время о нем много статей, а на одной из недавних встреч в Офисе с Зеленским и Ермаком почему-то именно Гороховский представлял интересы украинского бизнеса", - пишет журналистка Светлана Крюкова.

Крюкова отмечает, что по решению Королевского суда стало известно, что Гороховский и Яценко возглавляли комиссию и комиссию.

"Иначе говоря, они первыми должны были бить в колокола по поводу инсайдерских кредитов связанным лицам. Однако они не просто не выполняли своей функции, а фактически были подписантами и соучастниками выдачи этих кредитов. Если кратко, и Гороховский и Яценко, - еще раз, - члены комиссии по этике и комплаенсу2 утвердили рассмотрения в высоком Королевском суде. И судья прямо говорит об этом в своем решении.

Ранее Крюкова цитировала решение суда, где отмечали, что существует много доказательств того, что Гороховский продолжал тесно контактировать с физическими лицами-ответчиками (и даже с господами Новиковым и Яценко) в течение периода после национализации.

"Да, он присутствовал по меньшей мере на одной встрече в Женеве в феврале 2018 года, а в июне 2018 года обедал с господином Коломойским и господином Новиковым на берегу озера. Тон переписки вокруг этой встречи указывает на близкие личные отношения с паном Коломойским, которые, похоже Дубилетом и членами его семьи прилетел в Днепр в июне 2019 года на частном самолете г-на Коломойского... Были и другие признаки близких отношений между г-ном Коломойским и г-ном Гороховским в течение 2018 и 2019 годов, когда они обменивались личными сообщениями в WhatsApp. у г-на Коломойского инструкции по осуществлению неустановленного платежа… Существуют достоверные доказательства, что господин Гороховский продолжал участвовать в совместных бизнес-делах обоих индивидуальных ответчиков даже в июне 2019 года…", - цитирует она решение суда и подчеркивает, что именно в этот период был создан известный и известный.